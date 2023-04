“Botta psicologica”: Berrettini, parole esplosive

Fa discutere l’ennesimo infortunio occorso a Matteo Berrettini, protagonista di un inizio stagione da incubo: il coach è netto

Non si può certo dire che la Dea Bendata si sia schierata dalla parte di Matteo Berrettini. Tra infotuni, ricadute, polemiche per le troppe apparizioni pubblicitarie, e accuse alla sua nuova compagna – la bellissima Melissa Satta – di essere una fonte di distrazione per il tennista romano, il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi. I risultati modesti, a partire dall’eliminazione al primo turno patita agli Australian Open, passando per le inopinate sconfitte contro Daniel e Sevchenko nel circuito dei tornei americani sul cemento, sono stati la spia di un calo di forma che, successivamente, ha comportato addirittura l’usicta dalle prime 20 posizioni del ranking ATP.

L’apice del momento negativo, la parte più buia del tunnel imboccato suo malgrado dal tennista romano, è stato il ritiro al Masters 1000 di Monte Carlo: problema agli addominali e addio torneo. La lesione sofferta costringerà probabilmente l’Azzurro a saltare anche uno dei tornei a cui Berrettini, per ovvi motivi, ha più a cuore: gl Internazionali d’Italia al Foro Italico. Dallo staff dell’atleta emerge pessimismo a proposito della partecipazione di Matteo alla kermesse romana: una botta psicologica confermata anche dalle parole di uno stimato addetto ai lavori.

Berrettini e Sinner, momenti opposti: le parole di Flavio Cipolla

Intervenuto nel corso della puntata di Italy Tennis Players su Twitch, l’ex giocatore ATP ed attuale tecnico di Dar’ja Kastakina Flavio Cipolla ha parlato del difficile momento del finalista di Wimbledon 2021. “Credo che il nuovo infortunio sia una botta psicologica. Purtroppo è molto sfortunato e si fa male almeno tre volte l’anno, non è semplice giocare così. Peccato, perchè a Monte Carlo stava ritrovando un buon livello di tennis“, ha detto il coach italiano. Che il nuovo stop possa aver abbatutto il morale di Matteo è stato confermato anche dal diretto interessato, che di recente ha amaramente confessato di sperare di recuperare la voglia di giocare a tennis, inficiata dalla costante preoccupazione di rifarsi male e dalla pressione di dover recuperare il prima possibile il tempo perduto.

Forse lo stimolo giusto per ritrovare la voglia di lottare potrebbe arrivare dal percorso di Jannik Sinner, protagonista invece di un avvio di 2023 da sogno. È mancato solo lo squillo dell’affermazione finale in un torneo per l’altoatesino, capace di lottare alla pari con Carlos Alcaraz, battuto sul cemento di Miami, e di avere la meglio su gente come Rublev e Hurkacz.

“Non è un’utopia sperare di vedere Jannik al terzo o quarto posto della classifica mondiale a fine anno. Per avere l’età che ha è già molto maturo, ed oltretutto ha un ottimo team alle spalle. Per me Sinner è già un campione“, ha concluso Cipolla.