Totti-Blasi, l’ultimo dettaglio non passa inosservato: fan della coppia emozionati

Ilary Blasi pensa ancora a Francesco Totti? C’è un indizio che riaccende le speranze dei fan: il dettaglio non è passato inosservato agli appassionati più attenti.

Sono passati diversi mesi dalla separazione più clamorosa degli ultimi anni nello showbiz italiano, ma c’è ancora chi continua a sperare in un incredibile colpo di scena. Ilary Blasi e Francesco Totti sono alle prese con una rottura difficile da gestire, e non solo mediaticamente. A quanto pare, c’è però un dettaglio che non è sfuggito a molti fan e che ha riacceso, improvvisamente, le speranze di tutte le persone che hanno sognato e che continuano a sognare pensando alla love story tra l’ex capitano giallorosso e la showgirl romana.

Più sexy che mai, Ilary continua a godersi la sua vita senza troppe preoccupazioni. Da qualche settimana ha iniziato la sua ennesima avventura alla guida di un reality show, L’isola dei famosi. Ed è proprio durante l’ultima puntata del programma che molti fan hanno notato un dettaglio che era sfuggito fino a poco tempo fa.

Si tratta di un particolare, magari irrilevante, che non può però passare inosservato. Perché potrebbe diventare la dimostrazione chiarissima di quanto il sentimento che Ilary ha per anni provato per il suo Francesco non sia scomparso d’improvviso. Che ci possa essere quindi ancora speranza di un loro riavvicinamento, magari tra qualche anno?

Ilary pensa ancora a Totti: la prova che riaccende le speranze dei fan

Le ultime schermaglie legali, a debita distanza, tra Totti e Ilary in realtà sembrerebbero “uccidere” ogni speranza di epilogo a lieto fine. D’altronde, l’ex calciatore ha iniziato da tempo una relazione con un’altra donna, Noemi Bocchi, e ipotizzare un suo dietrofront per ora sarebbe complicato. C’è però un dettaglio che va tenuto in considerazione.

A unire Ilary e Totti non sono solo i figli, infatti, ma anche dei veri omaggi d’amore che i due si sono scambiati nel corso della loro love story. Tra questi un tatuaggio che la conduttrice ha sull’avambraccio sinistro, il primo che si era fatta fare dopo aver raggiunto il successo, ormai diversi anni fa.

Un tattoo in lettering che riproduce due iniziali non casuali: la I di Ilary e la F di Francesco. Tra l’altro, lo stesso che anche l’ex calciatore ha, sempre sull’avambraccio, con posizioni invertite. Secondo qualcuno, dopo la fine della loro storia la presentatrice avrebbe dovuto correre da un tatuatore per farselo cancellare. Invece, il marchio d’amore resta ancora lì, ben visibile sul suo braccio. Che possa essere l’indizio di un amore che è ferito, ma non morto? Si tratta obiettivamente di una speranza fragile. Nella vita, come nell’amore, però non è mai detta l’ultima parola.