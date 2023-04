Sampdoria: Stankovic allenerà un altro club di Serie A

Dejan Stankovic è pronto ad allenare un altro club di A. Il suo rapporto con la Samp si interromperà al termine della stagione.

La Sampdoria è ad un passo dal baratro (Serie B o addirittura fallimento) e le strade con Dejan Stankovic sono pronte a dividersi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’ultimo battibecco con un tifoso durante la partita sembra rappresentare la parola fine ad un rapporto che in realtà poteva continuare con una semplice retrocessione.

Ma per Stankovic quasi certamente il suo futuro sarà in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate assolutamente inosservate e siamo certi che un club ci proverà per provare a cambiare passo, ma allo stesso tempo dare continuità ad un progetto.

Sampdoria: Stankovic resta in A, ecco con chi firma

Il suo primo obiettivo Dejan Stankovic lo ha raggiunto: far notare le sue qualità. Sicuramente nelle sue intenzioni c’era anche quella di salvare la Sampdoria, ma la situazione sia dentro che fuori dal campo non ha reso possibile questo sogno. Ora naturalmente la situazione sembra essere compromessa e per il tecnico c’è sicuramente voglia di iniziare a guardare al futuro con maggiore fiducia e, come detto, si sta ragionando anche sulle cause da sposare per il prossimo anno.

Il suo rapporto con la Sampdoria è destinato a finire e nel destino di Stankovic ci potrebbe essere il Bologna. I felsinei rischiano di perdere Thiago Motta e il serbo si candida ad essere il profilo giusto per dare continuità al progetto iniziato con Mihajlovic, suo grande amico. Per questo motivo i ragionamenti sono in corso e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Sicuramente per il Bologna in questo momento l’obiettivo principale è quello di provare a dare continuità con Thiago Motta, ma le chiamate non sono mancate e quindi non possiamo escludere dei cambi di programma in questo senso.

Ultime Stankovic: il Bologna nel suo futuro?

In caso di addio di Thiago Motta, il Bologna potrebbe decidere di puntare su Dejan Stankovic per dare continuità al progetto. Si tratta, come detto in precedenza, di una possibilità da non sottovalutare e da seguire con molta attenzione considerando che per il momento il puzzle delle panchine deve essere ancora completato.

Sicuramente i felsinei proveranno a trattenere il proprio tecnico e non possiamo escludere che la nuova proprietà della Sampdoria decida di ricucire con Stankovic per dare continuità al progetto. Sicuramente il nome del serbo è sul taccuino del Bologna e vedremo cosa succederà nel giro delle prossime settimane.