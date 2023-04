Napoli stellare e si accende il caso Insigne: che bufera

Il Napoli ha praticamente vinto il suo terzo scudetto, eppure c’è ancora chi ricorda gli ormai ex giocatori: tra questi Lorenzo Insigne, l’ex capitano della squadra partenopea che ha lasciato gli azzurri la scorsa estate

E’ stato dieci anni nel Napoli, e per la metà di questi capitano. Appena è andato via la sua ex squadra ha vinto lo scudetto. Abbastanza particolare la storia del napoletano di Frattamaggiore, che si è sempre professato grande tifoso del Napoli e che per anni ne ha vestito i colori.

Del resto Insigne è un prodotto del settore giovanile, e quando ha giocato in altre squadre (Foggia e Pescara, ad esempio) era solo per dei prestiti. Poi la lunga avventura in azzurro, per la verità un po’ controversa. Infatti il rapporto con i tifosi non è mai stato idilliaco: spesso qualche screzio, soprattutto dopo alcune reazioni a qualche fischio. Ma anche un clima di insofferenza nei suoi confronti, dovuto a un paio di anni deleteri nei quali i suoi due ex procuratori parlavano quotidianamente alle radio difendendo a spada tratta il loro assistito, anche quando forse una critica costruttiva sarebbe stata più sana e salutare.

In ogni caso Insigne è stato sempre protagonista: titolare indiscusso e numeri importanti, soprattutto in termini di assist e il contributo in fase offensiva: immancabile. Ha lasciato il Napoli la scorsa estate per fine contratto: troppo alto il suo stipendio per un nuovo accordo, e il presidente De Laurentiis aveva voglia di ringiovanire la squadra e soprattutto abbassare il monte ingaggi. Insigne ha quindi deciso di emigrare dall’altra parte del mondo.

La provocazione social su Insigne fa arrabbiare i tifosi azzurri

Ha avuto una grossa offerta dal Toronto FC, squadra che milita in MLS, il campionato degli Stati Uniti. Per lui un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione e una vita da cambiare. Con Napoli nel cuore, però: intanti, soprattutto qualche “monello” si diverte a stuzzicare i tifosi e lo stesso Insigne sull’imminente scudetto azzurro. Ad esempio il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post su Twitter: “Quanto gli può bruciare a Insigne?”.

Il riferimento è chiaramente al mancato scudetto, arriva appena lui è andato via. I tifosi del Napoli si sono indispettiti, perché la provocazione era evidente. Tra l’altro, l’intervento del giornalista è stato infelice perché a poche ore di distanza Insigne (ovviamente inconsapevolmente) ha postato una foto su Instagram per complimentarsi col Napoli e scrivere “Il sogno si avvicina”. Insomma nulla che faccia pensare a una qualsivoglia forma di “rosicamento”….