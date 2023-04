Via la maglia, Georgina lascia tutti a bocca aperta

Georgina Rodriguez sempre più bollente: via la maglia, resta solo in reggiseno: un fisico da paura, che spettacolo

E’ una sorta di first lady del calcio, un titolo che dovrebbe condividere con Antonella Roccuzzo, la moglie di Lionel Messi. Ci riferiamo, naturalmente, a Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo.

Una donna bellissima, che di certo non vive di luce riflessa rispetto al calciatore dell’Al Nassr. Se, infatti, CR7 dal punto di vista mediatico non teme confronti in ambito calcistico ed in quello mondiale sono davvero pochi alla sua altezza, Georgina sa come imporsi.

Esempio eclatante è il suo account Instagram, ad un passo dai 50 milioni (si, avete letto bene) di follower. Un numero impressionante, dovuto anche e soprattutto per il suo lavoro. Una modella pazzesca ed ambita da tutti gli stilisti più famosi; in passerella è una vera e propria Dea ed in molti fanno a gara per averla, associando il loro brand al nome della Rodriguez.

Nonostante il trasferimento in Arabia, è ancora notevole la sua mole di lavoro, peraltro ampiamente documentata con immagini e video sui suoi profili social. Foto, post e video tra shooting fotografici e copertine delle riviste più famose a lei dedicate. Non solo modella ed influencer, però; la bellissima Georgina è anche mamma di Alana Martina e Bella Esmeralda le due figlie avute da Cristiano Ronaldo, ma sta crescendo anche Cristiano Jr ed i gemelli avuti dall’attaccante da una madre surrogata.

Georgina Rodriguez, reggiseno e nulla più: che visione

Su Instagram, dicevamo, sono davvero tantissimi i follower; molto attiva, pubblica praticamente di tutto. Da spaccato di vita quotidiana, fino alle foto con i figli senza ovviamente dimenticare le immagini relative ai suoi lavori.

E l’ultimo è decisamente d’impatto; Georgina è in quello che sembra un camerino, davvero enorme a giudicare dall’immagine. E’ seduta su una sedia ed alle sue spalle ha uno specchio per il trucco. Probabilmente si sta preparando per uno shooting, visti anche i bigodini nei suoi capelli corvini.

Indossa un pantalone bianco con la parte finale di jeans ma ad attirare i suoi fans è soprattutto ciò che indossa – anzi, non indossa – nella parte superiore del corpo. Niente maglietta, tantomeno camicia; ha solo un reggiseno color carne che mette in risalto il suo décolleté davvero giunonico.

Una visione da urlo, con una panoramica ampia sul suo ventre – seppur parzialmente coperto dalle braccia incrociate sul davanti – e soprattutto sul suo seno che ha scatenato letteralmente i fan, andati in delirio. Una bellezza clamorosa, con tantissimi like e commenti, di ogni genere e soprattutto in ogni lingua, a dimostrazione di come la sua popolarità sia davvero internazionale.