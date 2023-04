L’inizio di stagione è stato quasi catastrofico per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari cerca il riscatto in un ambito diverso

Peggio di così non poteva iniziare questo 2023 per la Ferrari e soprattutto per Charles Leclerc. Il 25enne pilota monegasco, considerato nei pronostici della vigilia come il principale avversario di Max Verstappen e della Red Bull nella corsa al titolo mondiale di Formula 1, si ritrova dopo tre gare con soli sei punti in classifica, frutto di un misero settimo posto rimediato nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Nelle gare in Bahrain e in Australia invece Leclerc è stato costretto al ritiro, due autentiche batoste che lo hanno già allontanato dal vertice della classifica.

L’inizio del Mondiale 2023 è stato insomma una vera catastrofe per i tifosi del Cavallino Rampante che speravano in ben altri risultati. Il pilota monegasco a maggior ragione sta attraversando un periodo negativo certificato da tanti, troppi momenti difficili vissuti in pista dal 2020 in poi. Alla base di tutto c’è ovviamente la scarsa competitività di una Ferrari che in questi anni non è mai stata realmente all’altezza delle sue ambizioni.

Per questo motivo da parecchie settimane si sono intensificate le voci che raccontano di un Leclerc ormai deciso a cambiare aria al termine di questa stagione. Le indiscrezioni legate a un possibile accordo tra il monegasco e la Mercedes non si placano, nonostante le smentite dei diretti interessati. Come non si spengono i rumors su un clamoroso accordo tra la Ferrari e Lewis Hamilton per il 2024.

Leclerc si prende la rivincita fuori dalla pista: esordio assoluto per il ferrarista. Tifosi senza parole

Ed è forse anche per cercare qualche motivo di conforto e di consolazione a causa dei pessimi risultati in pista che Leclerc ha deciso di fare sul serio con l’altra grande passione della sua vita oltre ai motori, la musica. Da sempre il monegasco trascorre molto tempo libero a suonare il suo strumento preferito, il pianoforte. Ma qualche giorno fa il pilota della Ferrari ha compiuto un vero e proprio salto di qualità, annunciando l’uscita ufficiale del suo primo brano.

Da qualche giorno è possibile infatti ascoltare su tutte le principali piattaforme musicali, il brano AUS23. Si tratta di una composizione di solo pianoforte della durata superiore di poco ai quattro minuti che lo stesso Charles Leclerc ha promosso sui suoi profili social, con tanto di breve videoclip in bianco e nero condiviso su Instagram che lo vede intento a suonare al pianoforte.