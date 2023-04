“Hai rotto le p***e”, lite furiosa tra Totti e Spalletti: cos’è successo a Bergamo

Atalanta-Roma come non ricordare la famosa lite tra Luciano Spalletti e Francesco Totti nell’aprile del 2016.

Corsi e ricorsi storici, la scorsa stagione terminò con il successo della Roma per 1-4 con uno scatenato Nicolò Zaniolo, questa sera al Gewiss Stadium i nerazzurri si impongono per 3-1 e sfruttano la serataccia di Rui Patricio protagonista nella rete che ha di fatto tagliato le gambe ad una squadra tornata in partita grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini.

Una grande serata dell’Atalanta, una serata dolorosa per la Roma e non solo per il risultato visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Mourinho: out anche Llorente per un problema al flessore e da valutare le condizioni di Paulo Dybala. Due brutte notizie che si aggiungono ai forfait di Wijnaldum e Smalling nel quarto di finale di ritorno contro il Feyenoord. Diversi stop nel momento cruciale vista la sfida di sabato contro il Milan e con la testa che pensa alla semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen di Europa League.

Atalanta-Roma, cosa è successo tra Spalletti e Totti

Bergamo fu anche teatro del diverbio tra Luciano Spalletti a Francesco Totti poco prima del match di campionato tra nerazzurri e giallorossi. La vicenda ripresa da diverse testate il giorno dopo, avvenne la sera prima del match in albergo quanto l’ex capitano della Roma decide di invitare Nainggolan e Pjanic per giocare a carte.

Alle 11.30, la sera, davanti alla porta della stanza di Totti arriva Luciano Spalletti e si siede a terra in attesa che qualche giocatore esca dalla stanza. A mezzanotte De Rossi invia un messaggio a Totti per avvisarlo della presenza dell’allenatore. Il ninja e il centrocampista bosniaco escono rapidamente dalla camera con Spalletti imbufalito.

L’inizio della fine tra Spalletti e Totti. Un diverbio durato per un’altra stagione fino all’ultima partita del Pupone giocata contro il Genoa nel maggio del 2017. Un episodio raccontato anche dalla biografia del capitano con parole forti volate all’interno dello spogliatoio tra il tecnico di Certaldo e l’ex numero 10 della Roma. Spalletti ha rinfacciato a Totti la sua indole nel dare le direttive, di andare contro i divieti imposti dall’allenatore, con una frase in particolare: “Basta, hai rotto le p***e. Pretendi ancora di comandare e invece te ne dovresti andare”. Da quel momento è terminato l’idillio tra Spalletti e Totti, in attesa di un confronto tra le parti con lo stesso allenatore che recentemente ha aperto a questa possibilità. “Mi piacerebbe rivedere Totti, se anche lui volesse”…