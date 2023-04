La Juve prende un’ex Stella del Napoli: colpo lampo

Nonostante le difficoltà societarie che sta attraversando la Vecchia Signora prova a fare la voce grossa in sede di mercato. I bianconeri sarebbero pronti a fare uno sgarbo ai rivali.

Secondo le ultime indiscrezioni la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino un ex stella del Napoli. Il trasferimento potrebbe, dunque, scatenare le ire dei tifosi partenopei.

Non sarebbe la prima volta che un calciatore del Napoli tradisse il proprio passato per accasarsi tra le fila degli acerrimi rivali. Uno dei casi più recenti e più eclatanti è stato il passaggio di Gonzalo Higuain. Il bomber argentino era diventato una macchina da gol nel Napoli di Maurizio Sarri, ma l’inserimento della Juventus ha trasformato in odio quell’amore che i tifosi napoletani avevano riservato all’ex Real Madrid.

Un ex Napoli per Max Allegri: tifosi infuriati

Il devastante cammino della squadra di Spalletti in Serie A è ripreso inesorabile. All’Allianz Stadium la squadra azzurra ha superato in extremis l’ostica Juventus di Allegri con un gol allo scadere di Giacomo Raspadori. Nel corso del match la Juventus aveva più volte sfiorato il vantaggio, trovato nella parte finale della gara con Angel Di Maria. La rete dell’argentino, però, è stata annullata per un fallo di Milik su Lobotka nel recupero palla che ha dato il via all’azione. Nel finale, inoltre, è arrivata la beffa per gli uomini di Allegri che hanno lasciato il campo a testa bassa dopo il gol di Raspadori, il secondo in Serie A con la maglia del Napoli per l’attaccante.

Anche se sul campo Allegri è uscito sconfitto, il tecnico bianconero potrebbe ben presto vendicarsi degli azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Vecchia Signora sarebbe pronta a sferrare l’assalto ad un ex stella proprio dei partenopei. Si tratta di Kalidou Kouliubaly, ex perno della difesa del Napoli passato al Chelsea nel corso dell’ultima estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio il tecnico a mettere in cima alla lista dei desideri il capitano del Senegal. Koulibaly, infatti, non si è ambientato al meglio al Chelsea e nella prossima finestra di mercato potrebbe essere inserito nella lista dei partenti dai Blues. Allegri vorrebbe farne il titolare accanto a Bremer ma su di lui resta vigile anche l’Inter che a breve potrebbe perdere sia Skriniar che De Vrij in un colpo solo.