Festa scudetto Napoli, ADL coinvolge anche la Rai: scelto il conduttore

Il Napoli vola e si prepara a festeggiare un traguardo storico e che manca da ormai 33 anni. Lo scudetto è sempre più vicino, e Aurelio De Laurentiis sarebbe già al lavoro per preparare la festa

Il Napoli di Luciano Spalletti sta per tramutare il proprio sogno in realtà. Una cavalcata partita da lontano e che si avvicina sempre di più alla vetta più alta dell’era De Laurentiis, con uno scudetto che dopo 33 anni sta per tornare ufficialmente sul petto degli azzurri.

L’ultima vittoria di Serie A in casa della Juventus ha restituito il sorriso perso in Champions a Osimhen e compagni, col gol di Raspadori in pieno recupero che ha contribuito ad allargare ulteriormente l’ampio divario sulla concorrenza. Manca poco anche all’ufficialità dell’aritmetica per la squadra di Spalletti, che ha raccolto elogi lungo tutta questa pazzesca stagione per un percorso straordinario. Gioco e risultati sono sempre andati di pari passo per il Napoli, che di rientro da Torino ha anche festeggiato con l’abbraccio caloroso dei propri tifosi. Un momento di grande gioia collettiva che farà solo da antipasto rispetto a quanto accadrà prossimamente con la maxi festa per lo scudetto. De Laurentiis e i suoi uomini sono già al lavoro.

Napoli prepara la festa scudetto: De Laurentiis ha già contattato Stefano De Martino

La festa scudetto del Napoli si avvicina, così come l’aritmetica pronta a premiare un percorso pazzesco per la truppa di Spalletti. Un assaggio importante è arrivato in anteprima dopo la vittoria contro la Juventus, ma i festeggiamenti veri e propri arriveranno il prossimo 4 giugno, giorno dell’ultima giornata di campionato che incoronerà dopo 33 anni il Napoli campione d’Italia.

Una festa che potrebbe essere trasmessa, con ogni probabilità, anche in diretta TV, e sulla quale non mancano già le prime speculazioni. Secondo quanto evidenziato da ‘Repubblica’ ci sarebbe una trattativa tra il club partenopeo e la Rai per la trasmissione di tutto l’evento, a monte di una cifra che si aggirerebbe sui 300/400 mila euro. De Laurentiis, per la circostanza, avrebbe anche già contattato il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, amatissimo dal pubblico di tutta Italia, proprio per affidargli il timone della conduzione.

Il napoletano di Torre Annunziata ha sempre manifestato un forte legame col Napoli calcio, sua fede mai nascosta e che potrebbe quindi sposarsi con i prossimi progetti lavorativi.