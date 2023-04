Formula 1, il momento si avvicina: cambia tutto per i piloti

Grandi novità in arrivo in Formula 1, la stagione motoristica dopo la sosta di aprile riparte con il botto: cosa succede

Dopo quasi un mese di stop, la Formula 1 riaprirà i battenti. L’annata motoristica si era aperta con i primi tre Gran Premi della stagione in Bahrain, Arabia Saudita e Australia, prima di fermarsi per qualche settimana.

Fin qui, c’è stato il dominio piuttosto evidente della Red Bull, persino più di quanto sarebbe stato preventivabile. Le monoposto austriache e Max Verstappen hanno messo le cose in chiaro. Al punto che per la concorrenza sembra già dura potersi opporre a tale strapotere. Vedremo cosa accadrà al ritorno in pista.

Formula 1, quarta gara in vista: la Ferrari coltiva la riscossa dopo la sosta

Un ritorno nel quale confida la Ferrari per tornare quanto meno competitiva rispetto alle prime gare stagionali che l’hanno vista in grave ritardo.

Che sarebbe stata durissima contendere il Mondiale alla Red Bull si poteva immaginare. Meno, che una vettura comunque capace di vincere quattro gare lo scorso anno e di chiudere al secondo posto tra i piloti e tra i costruttori non raccogliesse, nei primi tre appuntamenti, nemmeno un podio. Un quarto e un sesto posto raccolti da Sainz, un settimo posto raccolto da Leclerc. Questo lo scarno bottino delle Rosse fin qui. Soprattutto il monegasco è rimasto molto deluso dalle prestazioni della sua auto. La Ferrari ha lavorato per introdurre delle novità aerodinamiche per rendere la vettura più performante, saranno sufficienti almeno per tornare in scia? Lo scopriremo.

Formula 1, la prima Sprint Race dell’anno in Azerbaigian: le novità per i piloti

Intanto, il Gp d’Azerbaigian che fa ripartire la stagione, primo appuntamento europeo dell’anno, offrirà un surplus di emozioni grazie alla presenza della prima Sprint Race dell’annata.

La gara ridotta del sabato, il giorno prima del Gp ‘ufficiale’, avrà qualcosa di diverso rispetto agli ultimi due anni. L’ordine di arrivo, per una modifica voluta da tutti i team, non stabilirà più la griglia di partenza domenicale. Quella invece sarà definita al venerdì con le qualifiche. Per l’ordine di partenza della Sprint, invece, si introdurrà una sessione apposita che andrà a sostituire le prove libere del sabato mattina. Potrebbe chiamarsi Shoot-Off, il come sarà organizzata non è stato ancora deciso in maniera definitiva. Rimane invariato il sistema di punti legato alla Sprint: 8 punti al vincitore.