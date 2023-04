È morto poco fa: grave lutto in Serie A

La triste notizia è arrivata poco fa: altro, ennesimo, straziante lutto che colpisce la grande famiglia della Serie A

Il campionato di Serie A si appresta a incoronare il Napoli di Luciano Spalletti, autentico dominatore della stagione. Dimostrazione di superiorità degli azzurri anche al cospetto di una Juventus ringalluzzita dalla qualificazione alla semifinale di Europa League e dai 15 punti restituiti nel mentre dal Collegio di Garanzia del Coni in attesa del “rinnovo della valutazione” da parte della Corte d’Appello Federale.

E’ ormai solo questione di giorni. Tra la fine di aprile e al massimo il 7 maggio di decideranno i giochi (scudetto), con i tifosi azzurri che finalmente potranno liberare la loro gioia, soffocata per ben 33 anni. Tanti, infatti, gli anni dal secondo tricolore del club partenopeo, il canto del cigno (escludendo la Supercoppa italiana) del D10S Diego Armando Maradona.

Una festa che, però, rischia di essere venata da una nota di tristezza per un altro grave lutto che ha colpito la grande famiglia della Serie A.

Grave lutto in Serie A: è morto Tonino Orrù

Dopo la straziante scomparsa di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, strappati prematuramente all’affetto dei loro cari e di quello dei tifosi da due mali incurabili e implacabili, rispettivamente il tumore al pancreas e la leucemia, all’età di 86 anni è venuto a mancare Tonino Orrù, Presidente del Cagliari Calcio negli anni della doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l’attuale tecnico della compagine sarda che milita in Serie B, alla guida della squadra.

Dopo la retrocessione del Cagliari in Serie C al termine della stagione 1986/87 insieme a una cordata di imprenditori salvò il club rossoblù da un possibile fallimento. Dopo un anno di transizione, come detto, la doppia promozione dalla C alla Serie A, categoria che mantenne, grazie anche all’acquisto, sotto la guida del compianto Ds Carmine Longo, di campioni come Daniel Fonseca, Gianfranco Matteoli e il “Principe” Enzo Francescoli, fino alla cessione del club a Massimo Cellino nel 1992.

Tra i primi a esternare il proprio cordoglio Claudio Ranieri, il quale ha evidenziato come il Presidente Tonino Orrù e tutta la sua famiglia lo avessero accolto come uno di loro, ragion per cui “il loro dolore è anche il mio“. A stretto giro quello del Cagliari con una nota, pubblicata sul suo sito web, in cui il club rossoblù, oltre a ricordare Tonino Orrù” con affetto e profonda stima, professionale e soprattutto umana“, ne tratteggia un affettuoso profilo: “Umiltà, competenza, passione e lungimiranza gli ingredienti che hanno caratterizzato la sua avventura in rossoblù“.