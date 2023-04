Rivoluzione totale: Ranieri in panchina, entusiasmo tra i tifosi

Claudio Ranieri potrebbe lasciare il Cagliari al termine della stagione. Una big lo ha messo nel mirino. Le ultime.

Claudio Ranieri è sempre uno dei tecnici più apprezzati in Italia e all’estero. Il suo modo di fare è amato dai tifosi (e non solo) e sono diverse le squadre che stanno pensando a lui per la prossima stagione soprattutto in caso di una separazione con il Cagliari.

L’avventura con i sardi dipenderà molto dalla promozione, ma un club è pronto già da subito ad affondare il colpo per provare a strappare il sì di Claudio Ranieri e portarlo subito in panchina. Una scelta che fa entusiasmare i tifosi.

Ranieri in panchina: è lui la scelta del club

Come detto in precedenza, Claudio Ranieri è molto apprezzato da dirigenza e tifosi. Per lui in questo momento la cosa principale è quella di chiudere nel migliore dei modi con il Cagliari e magari raggiungere il traguardo della Serie A. In caso del fallimento dell’obiettivo possibile un confronto con la società per capire se continuare insieme oppure dividere le strade. L’ipotesi più probabile sembra essere la seconda considerando che i sardi dovranno dare vita ad una vera e propria rivoluzione.

Ranieri, comunque, dovrebbe sedersi subito su una nuova panchina. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, con Barnaba presidente la Sampdoria dovrebbe accogliere anche Fienga nel ruolo di ad e c’era lui come Ceo alla Roma quando è stato scelto il tecnico di Testaccio al posto di Di Francesco. I rapporti tra i due sono ottimi e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo.

L’altra questione da tenere in considerazione è l’ottimo rapporto tra Ranieri e i tifosi della Sampdoria. Tutti fattori che fanno pensare ad una fumata bianca in caso di proposta. Naturalmente bisognerà capire se ci sarà la separazione con il Cagliari oppure no e su questo non ci resta che aspettare le prossime settimane.

Ultime Ranieri: futuro tra Cagliari e Sampdoria

Il futuro di Claudio Ranieri sembra essere tra Cagliari e Sampdoria. Sicuramente i sardi in questo momento danno maggiori certezze e quindi sembra essere molto difficile ipotizzare una separazione. L’unico ostacolo è rappresentato dal fatto che i sardi potrebbero decidere di dare vita ad una vera e propria rivoluzione e quindi non confermare il romano.

La Sampdoria, come detto in precedenza, resta una possibilità, ma molto dipenderà anche dal destino della società. Barnaba è pronto a rivelarla e per la panchina l’obiettivo numero uno è sicuramente Ranieri soprattutto se il ruolo di amministratore delegato sarà affidato a Fienga.