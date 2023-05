Il primo costume è minuscolo: Giorgia Palmas strepitosa

Giorgia Palmas fa il suo ‘debutto’ ufficiale in costume per quest’anno e non poteva che scatenare i boati di ammirazione del pubblico

Ormai, la primavera è definitivamente arrivata e ci si avvia a marce alte verso i mesi estivi. Per i frequentatori più assidui del web, questo significa una cosa sola, e cioè che tutte le bellezze più amate dal pubblico sono pronte a scatenarsi con scatti da capogiro, in grado di rendere le temperature ancora più elevate. E non si può non considerare, tra le presenze femminili più in vista, la splendida Giorgia Palmas.

La showgirl sarda è da sempre, per il suo fascino, una delle più amate in assoluto. E continua a darci conferme della sua classe infinita e di una bellezza iconica e indimenticabile.

Giorgia Palmas, bellezza da sogno che buca lo schermo: passano gli anni ma è sempre una garanzia

Fin dai tempi di Striscia la Notizia, Giorgia è entrata di prepotenza nella mente e nel cuore dei fan per non uscirne più. Del resto, già a 18 anni aveva mostrato di avere qualcosa di speciale, con il secondo posto a Miss Mondo.

Dalla passerella planetaria, al popolare tg satirico, Giorgia ha vissuto una carriera in ascesa, che le sta regalando grandi soddisfazioni. La soubrette si è affermata come conduttrice televisiva di spicco, con ruoli pubblici importanti come quello, qualche anno fa, di madrina del Giro d’Italia, e mette sempre in mostra un fascino genuino e solare che conquista tutti al primo sguardo. Non stupiscono le sue cifre sui social (quasi due milioni di followers su Instagram) e il fatto che, a 41 anni, sembra che per lei il tempo non sia davvero mai passato.

Giorgia Palmas, la prima tintarella al sole è già un trionfo: sembra una sirena, curve perfette in ogni dettaglio

Se volevamo una ulteriore dimostrazione di tutto questo, Giorgia ci manda ko definitivamente con il primo scatto in costume della stagione. Eccola, nello scatto sottostante, subito diventato virale sul web, alle prese con la prima tintarella.

Difficile persino trovare le parole, di fronte alla silhouette sinuosa e avvolgente di Giorgia distesa al sole. Il suo fisico in costume è davvero perfetto in ogni dettaglio, dalle gambe perfette alla vertiginosa scollatura non si sa dove guardare. Il suo sorriso radioso ci da’ il colpo di grazia e i like e i commenti a raffica dei fan sono solo la logica conseguenza. Giorgia si è già candidata a bellezza dell’estate.