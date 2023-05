Ultim’ora, futuro Osimhen: dove giocherà l’anno prossimo

Il Napoli scudettato deve guardare al futuro di Victor Osimhen, andiamo a vedere secondo l’ultim’ora dove giocherà l’anno prossimo il giocatore nigeriano, ecco le novità recenti.

Un tricolore aspettato a lungo, ma dopo una lunga attesa l’affermazione è arrivata. Ci sono voluti 33 anni, ma il campionato è tornato a parlare azzurro con 5 giornate di anticipo, diversi i protagonisti della cavalcata dei partenopei in questi mesi intensi ed a dir poco travolgenti.

A partire dal tecnico Luciano Spalletti, ma tra i giocatori a spiccare è stato di certo Victor Osimhen, attuale capocannoniere del torneo e goleador del pareggio di Udine, con cui la propria squadra si è laureata con matematica certezza campione d’Italia.

Le sue prestazioni e le continue realizzazioni non sono di certo passate inosservate, tanto da riscuotere molto interesse in giro per l’Europa, di certo il Napoli farà di tutto per tenersi stretto il proprio bomber, ma sino a dove potrà resistere la società per riuscire nell’intento di averlo ancora in rosa la prossima stagione? Andiamo a vedere la situazione ad oggi sul centravanti.

Ultim’ora Osimhen: dove giocherà la prossima stagione

Ci ha pensato lo stesso Presidente a parlare di cosa potrebbe accadere ai diversi protagonisti dello scudetto, il numero uno degli azzurri ha infatti rilasciato un’intervista a Rai Uno il giorno dopo il celebrativo incontro della Dacia Arena.

Su Luciano Spalletti, ecco quali sono state le parole di Aurelio De Laurentiis: “Lo considero un mito, inseguito per 10 anni, finalmente l’ho portato in città e vorrei e con lui siano ritornati un Europa, vorrei poterci aprire un ciclo”.

Riguardo a Victor Osimhen, il Presidente della squadra scudettata è stato maggiormente perentorio, alla domanda sua una sua ipotetica partenza in estate, questa la sua affermazione sintetica ma al tempo stessa significativa: “No, giammai“.

Se in passato De Laurentiis ha colto la minima opportunità per vendere a peso d’oro i propri campioni, per uno dei suoi assi sembra in procinto di tenerselo ancora per diverse stagioni e costruirgli un progetto in grado di dare al Napoli una certa continuità dopo lo scudetto vinto, confermando le intenzioni di aprire un ciclo vincente come dichiarato nella stessa intervista ai microfoni Rai. I tifosi azzurri possono dunque stare tranquilli e vedere Victor Osimhen rimanere a lungo nella città campana e regalare al club altre marcature e soddisfazioni per il futuro prossimo.