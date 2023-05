Giuntoli via, il Napoli prende subito il nuovo ds: che nome

Dopo lo scudetto Giuntoli potrebbe lasciare il ruolo di direttore sportivo del Napoli: il club si sta guardando intorno.

Lo scudetto del Napoli è merito anche del grande lavoro svolto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A lui l’arduo compiuto di sostituire, in una sola finestra di calciomercato, gli uscenti Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly.

Due grandi protagonisti degli ultimi anni rimpiazzati magistralmente da Kvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae. In una sola stagione il georgiano e il sudcoreano sono riusciti a raggiungere traguardi per i quali i loro predecessori hanno solo lottato.

Per questo in Serie A, e non solo, Giuntoli è diventato il DS più richiesto in circolazione. Ora che l’obiettivo tricolore è stato raggiunto, l’addetto ai lavori può dire addio al Napoli per nuovi lidi. Se le parti si saluteranno, il club partenopeo dovrà andare alla ricerca di un nuovo elemento.

Napoli, Giuntoli ai saluti: nuovo club in vista

Proprio come Luciano Spalletti, in attesa di garanzie prima di capire cosa fare con il Napoli, anche il direttore sportivo è in procinto di salutare i campioni d’Italia. Dopo 8 anni dal suo arrivo, era il 2015 quando Giuntoli si è accasato al Napoli, può infatti essere arrivato in momento di tentare la sorte altrove. Tra i club maggiormente interessati al suo trasferimento, in pole position c’è la Juventus.

Il club bianconero ben presto saluterà il DS Federico Cherubini e a quel punto potrebbe tentare il tutto per tutto per affondare il colpo in terra partenopea. La Vecchia Signora non è la sola che in Serie A sta facendo la corte al DS campione d’Italia. Oltre alla Juve, attenzione anche alla Lazio. Anche i biancocelesti stanno per vedere Igli Tare andare via, il contratto è in scadenza, e questo porterà loro a valutare nuovi profili.

Il club cerca un nuovo direttore sportivo

A quel punto il compito del Napoli sarà aprire un nuovo ciclo. In questo momento la società partenopea ha già iniziato a guardarsi intorno. Stando a quanto emerso da fonti vicine al club campano, piacciono alcuni nomi a sorpresa. Come quello di Ciro Polito del Bari. Avendo lavorato con il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere una pista percorribile. Anche se al momento rimane difficile.

Tra gli altri, già impegnati in Serie A, piace anche Pietro Accardi dell’Empoli. Con i toscani ha svolto un importante lavoro e gli azzurri starebbero pensando di offrirgli un bel salto di qualità. Non va escluso nemmeno il nome del già citato Tare. In uscita dalla Lazio e considerato uno dei DS più interessanti che ha avuto modo di lavorare nel massimo campionato italiano.