Camicetta troppo corta: Miss Claudia alza la temperatura

Claudia Ruggeri diventa una sorta di miss Primavera, si alzano le temperature grazie anche alle sue ultime foto caricate su Instagram.

È una dei protagonisti del programma Avanti un altro, ha il colpito di gestire gli ospiti stravagante della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Negli anni si è fatta apprezzare con le sue presenze all’ora di cena, la sua bellezza straripante diventa sempre un argomento di discussione.

Un punto di rifermento per gli italiani o quasi: Claudia Ruggeri è ormai una presenza consolidata nel game show di Canale 5, diventando sempre più amata dal pubblico maschile. Ha trovato la sua dimensione nel programma condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis, il cognato che comunque non fa sconti quando c’è da condurre lo show e tenere le fila dello spettacolo.

Miss Claudia, così viene definita, è diventata un volto social apprezzato, sono più di un milione e mezzo i fan che la seguono con assiduità e hanno commentato le ultime foto caricate, come buon auspicio per una tranquilla primavera.

Miss Claudia, le foto fanno il boom di like

La 40enne è una bellezza giunonica, una donna che non lascia indifferenti. In tv è spesso salutata con una ola da parte del pubblico, ed è molto amata dal pubblico per la sua spontaneità. A chi la accusa di essere quasi una sorta di raccomandata… ha sempre risposto dimostrando come abbia avuto un curriculum importante prima di conoscere Bonolis, fatto di altre partecipazioni in tv nonché di un film fatto con Carlo Verdone. E, per dimostrare di essere in forma e stare sul pezzo, le sue ultime foto su Instagram non lasciano dubbi sulla sua serenità e sensualità.

Il top che lascia scoperto l’ombelico ha stupito e infiammato i fan, quasi a voler aumentare direttamente la temperatura in questo mese di maggio. Davanti ai monumenti italiani, la foto di Claudia Ruggeri è diventata una tra le più commentate, facendo il pieno dei consensi e ricevendo tanti like in maniera sincera e appassionata.

I fan vorrebbero vederla anche impegnata in altri programmi e chissà che in futuro non possano arrivare altre trasmissioni a valorizzarla. Avanti un altro non durerà per sempre e, come già trapelato, la sua chiusura potrebbe arrivare nell’estate del 2024. Smessi i panni di Miss Claudia potrebbe rilanciare la sua carriera d’attrice ma anche continuare a lavorare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una nuova trasmissione.