Leclerc, l’annuncio lascia senza parole: non si può fare altro

Il Gran Premio di Miami ha incoronato ancora una volta lo strapotere delle Red Bull, con la vittoria di Max Verstappen. Incolori le Ferrari: tanta la delusione di Leclerc

La stagione di Formula 1 è iniziata col piede sbagliato per la Ferrari, che proprio non riesce ad alzare l’asticella per lottare concretamente con chi precede in pista. Red Bull, ma anche Aston Martin, continuano ad avere un passo completamente diverso, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le rosse faticano a decollare ed anche l’ultimo Gran Premio di Miami ha sottolineato tutte le problematiche di una vettura che a Baku aveva dato timidi segnali di ripresa.

Nella gara americana la Ferrari ha però fatto nuovamente passi indietro, ritrovandosi al traguardo al quinto posto con Sainz e addirittura al settimo con Leclerc, con il primo che si è accodato a Russell e il secondo ad Hamilton. Risultati che lasciano intuire come sia problematico anche il confronto con un’altra scuderia in difficoltà come la stessa Mercedes. La rossa ha quindi bisogno di ripartire e lavorare al meglio su quanto a disposizione per poter delineare un futuro migliore e soprattutto più competitivo. La Red Bull appare come un orizzonte irraggiungibile, ed anche la trasferta in Florida ha sottolineato come Verstappen, pur partendo dalla nona posizione, sia sempre un candidato a vincere. Differenze enormi sottolineate anche dallo scoramento dello stesso Leclerc.

Formula 1, la Ferrari non decolla ancora: Leclerc appare rassegnato

La Ferrari anche a Miami non è stata mai realmente in lotta, rimarcando una differenza sostanziale con l’agguerrita concorrenza. Leclerc, pilota di talento e con ambizioni da titolo, sembra sempre più distante dal poter anche solo competere per un sogno di questo tipo.

C’è infatti enorme delusione visto che i risultati non arrivano, lo sviluppo non convince, e all’orizzonte non sembrano esserci orizzonti particolarmente ottimistici. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ lo stesso pilota monegasco ha sottolineato come il lavoro da fare sia tantissimo, visto che la macchina nelle condizioni ideali potrebbe anche dare buone risposte, ma appena si esce da questo tipo di situazioni le cose cambiano.

La rassegnazione di Leclerc si evince però dal seguente passaggio: “In qualifica battagliamo, poi in gara devi accettare di farti passare, è una mentalità difficile da accettare. Però non molliamo, speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino”. Poi testa ad Imola, dove sarà fondamentale avere una buona qualifica viste le maggiori difficoltà nei sorpassi. La Ferrari necessita di un cambio di marcia, anche per soddisfare le ambizioni alte di chi la guida.