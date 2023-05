Clementino, il rapper tifoso: cosa ha fatto in mezzo alla folla, incredibile

Clementino è impazzito di gioia nella giornata della festa del Napoli: incredibile gesto del rapper prima della partita contro la Fiorentina.

Ci sono tifosi e super tifosi. Anche tra gli artisti più rappresentativi di Napoli, c’è chi si distingue con gesti forti e chi il proprio tifo lo dimostra con maggior sobrietà e compostezza. Due qualità, queste ultime, che non fanno minimamente parte del personaggio Clementino, rapper teatrale ed esuberante, assoluto mattatore della festa del Napoli nella gara del 7 maggio contro la Fiorentina. Incontenibile, l’artista si è addirittura calato nella folla, lasciandosi andare a un gesto incredibile.

E pensare che il rapper diventato famoso in tutta Italia anche per la sua partecipazione a The Voice Senior come coach non è nemmeno nativo di Napoli, bensì di Avellino. Senza alcuna rivalità territoriale, essendo comunque cresciuto tra Cimitile e Nola, ha però sempre fatto della napoletanità il suo marchio di fabbrica, si è fatto sommergere dalla città, si è fatto adottare ed è diventato in pochi anni un’icona non solo del mondo del rap, ma della musica campana.

Grande tifoso azzurro, già nelle scorse settimane aveva rielaborato con un remix straordinario la hit Bzrp di Bizarrap e Quevedo, trasformandola in un brano d’amore per il Napoli e guadagnandosi gli apprezzamenti, tra gli altri, del capitano Di Lorenzo e di Matteo Politano. Stavolta però è andato anche oltre e, nel giorno della festa, prima di scendere in campo per il suo concerto si è lasciato andare a un gesto incredibile.

Clementino tra la folla: il rapper esulta per il Napoli

Se quella di Napoli e del Napoli nelle ultime giornate è stata una grandissima festa popolare, irrefrenabile, istrionica, calorosa, spontanea e al contempo programmata nei minimi dettagli, quello che ha combinato Clementino poco prima del calcio d’inizio della gara con la Fiorentina è stato sicuramente frutto di un istinto spregiudicatamente partenopeo.

Nonostante per un personaggio pubblico tuffarsi tra la folla possa nascondere insidie e rischi, Clementino non ci ha pensato due volte e ha voluto immergersi nel delirio popolare. Ha quindi deciso non solo di aggiungersi alle migliaia di napoletani che hanno affollato le strade, ma ha addirittura sfilato tra la gente, prendendosi gli applausi di tutti.

Salito sul tetto di un’automobile, il rapper si è fatto trasportare in mezzo ai tifosi in delirio, aizzata dai suoi cori e dalle sue urla per il Napoli. Un momento di grandissimo spettacolo che ha fatto da antipasto per quello che è poi successo all’interno del Maradona, con il suo mini-concerto accompagnato, a sorpresa, anche da un mito come Edoardo Bennato. Momenti di straordinaria gioia che rimarranno per sempre nel suo cuore.