Napoli, lo Scudetto dell’amore: da Raffaella Fico a Marika Fruscio, senza veli per il tricolore

Dopo aver conquistato lo Scudetto in quel di Udine, il Napoli ha festeggiato il Tricolore al Maradona contro la Fiorentina.

Festa grande tra le mura amiche per il Napoli di Luciano Spalletti: gli Azzurri hanno conquistato dopo 33 anni uno storico Scudetto. Il gol di Dia di domenica scorsa in Napoli-Salernitana aveva lasciato l’amaro in bocca in un Maradona pronto a far festa. Vittoria rimandata di qualche giorno: alla Dacia Arena di Udine, il gol di Osimhen ha permesso agli azzurri di conquistare l’Italia intera.

Così come fatto in passato da Sabrina Ferilli per la vittoria dello Scudetto della Roma e successivamente da Anna Falchi per la conquista del Tricolore da parte della Lazio, anche alcune tifose e soubrette napoletano hanno promesso uno spogliarello. E’ il caso di Raffaella Fico e non solo.

Napoli in festa: le foto di Marika Fruscia e la “promessa di Raffaella Fico

I tifosi del Napoli sono impazienti: c’è fibrillazione in casa azzurra soprattutto dopo quanto detto dall’ex compagna di Mario Balotelli. Sono in tanti a chiedersi quando arriverà questo benedetto spogliarello di Raffaella Fico per lo scudetto vinto dalla squadra di Luciano Spalletti. Un successo che potrebbe regalare quindi dei momenti piccanti alla città partenopea che non vede l’ora di proseguire nella celebrazione dei propri campioni.

24 ore dopo i festeggiamenti… ancora nulla: Raffaella Fico non si è ancora spogliata. Tifosi furibondi e profilo della soubrette campana inondato di commenti. Contattata dalla redazione di Rtl102.5, ha dichiarato: “State tranquilli, da brava napoletana mantengo le promesse. Lo spogliarello ci sarà. Molto presto”.

Chi invece ha mantenuto le promesse per il suo Napoli è invece Marika Fruscio, la prorompente opinionista tv di Top Calcio 24 e Telelombardia e tifosissima della squadra allenata da Spalletti. Poco dopo la conquista del Tricolore, ha mostrato allo Stivale intero, sul suo profilo Instagram, il risveglio da campione d’Italia con reggiseno e slip rigorosamente azzurri con la maglia del suo Napoli, striscioni e vessilli della formazione partenopea.

A differenza di Raffaella Fico, un minimo c’è stato, con i tifosi napoletani che hanno potuto apprezzare e godere della sua bellezza inondando il suo profilo di commenti invitando anche Marika Fruscio ad uno spogliarello per i colori del suo amato Napoli.