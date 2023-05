Pino Daniele rivive con il terzo Scudetto: l’omaggio dei tifosi del Napoli è da brividi

Pino Daniele e il terzo scudetto del Napoli. Nei giorni del Napoli, i napoletani ricordano un fratello amatissimo che sì starà godendo lo spettacolo da qualche altra parte. E non è da solo.

Sono i giorni di Napoli, del Napoli, e dei napoletani. Nessuno può disturbare quel sogno diventato realtà. Mentre la formazione guidata da Luciano Spalletti, vittoria dopo vittoria, alimentava la grande speranza, i tifosi, quasi di nascosto, ritiravano fuori dagli armadi sciarpe, bandiere e striscioni.

Perché è vero che gli azzurri in campionato hanno corso quasi senza lasciare speranza alcuna a chi insegue, ma vuoi che a Napoli la scaramanzia si cancelli in un batter d’occhio? Ci vuole un po’ più di pazienza. Ma settimana dopo settimana, mese dopo mese i rioni sono diventati sempre più azzurri.

E più Inter, Milan, Roma, Lazio e Juventus si sono allontanate dalla vetta e più il cielo di Napoli è di un blu sempre più intenso. Iniziano a comparire anche le sagome di coloro che stanno trasformando in realtà un sogno che si attende da trentatré anni. Tanti volti giovani, conosciuti e meno conosciuti, ma su tutti loro campeggia “il volto”, quello di Diego Armando Maradona. La vittoria del Napoli ha il suo volto. Sempre.

Pino Daniele e il terzo scudetto del Napoli

Suoni e volti riecheggiano e si ammirano nei vicoli del capoluogo partenopeo. E se per tutti il volto di Napoli è sempre e soltanto quello di Diego Armando Maradona, la voce che celebra il trionfo, che ha raccontato, e racconta, come nessuno la napoletanità senza le stereotipate lacrime, pizze e mandolino, non può che essere quella di Pino Daniele.

Nelle ultime settimane, però, Napule non è mille culure, la sua Napoli è tutta azzurra, ma questo non cambia nulla. E’ la sua voce che gonfia gli striscioni che uniscono le case. In queste settimane i panni si asciugano altrove. Pino Daniele e un repertorio infinito che regala mille spunti utili da inserire in un contesto di folle ebbrezza. La stessa Società Sportiva Calcio Napoli ha voluto omaggiare lo straordinario figlio di Napoli, scomparso prematuramente il 4 gennaio 2015.

Un cinguettio con una struggente citazione dell’indimenticabile cantautore napoletano: Noi che abbiamo un mondo da cambiare…, testo tratto dal brano, datato 1989, Anna verrà. E chissà in quanti avranno immaginato non uno, non due, ma tre indimenticabili figli di Napoli uniti, insieme da qualche parte, a goderseli tutti questi momenti di sana follia. Diego Armando Maradona, Pino Daniele e Massimo Troisi, tre grandi cuori di Napoli, traditi dal loro stesso grande cuore.

Tre cuori accumunati dall’identico, unico colore azzurro. “Anna verrà e sarà un giorno pieno di sole…”