De Laurentiis, l’amicizia con Stefano De Martino e la proposta intrigante a Belen: il retroscena

Aurelio De Laurentiis è scatenato: dopo la festa scudetto è pronto a fare una proposta intrigante a Stefano De Martino. C’entra la bellissima Belen Rodriguez

Aurelio De Laurentiis è l’uomo più chiacchierato del momento. Il suo Napoli ha scritto la storia vincendo lo scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta.

Contro l’Udinese l’esplosione di gioia, mentre dopo la gara con la Fiorentina la grande festa col Maradona completamente sold out. Ha già dichiarato che il prossimo vuole provare a vincere la Champions League, ma per farlo non dovrà cedere nessun calciatore. Le offerte arrivano per Osimhen e Kvaratskhelia ma al momento il patron del club fa muro. La stagione è stata super, l’unica delusione riguarda appunto la Coppa dei Campioni.

De Laurentiis ha parlato di un arbitraggio non esaltante nella doppia sfida contro il Milan. In questi giorni è impegnato anche per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti. I due si incontreranno a breve per discutere del futuro. Il presidente ha già esercitato il prolungamento automatico ma il mister di Certaldo deve ancora accettare. Vorrà avere delle garanzie per il prossimo mercato, poiché l’obiettivo è sicuramente quello di vincere di nuovo il campionato. Rimarrà sicuramente Giuntoli. Intanto De Laurentiis punta in grande anche nel cinema: ecco il retroscena con Belen.

De Larentiis, l’amicizia con Stefano De Martino e la proposta a Belen

De Laurentiis vuole il top in tutto. Oltre che il presidente, come noto, è anche un famoso produttore cinematografico e sta già pensando al prossimo cinepanettone. Per questo ha chiesto una mano al suo amico Stefano De Martino. È un ballerino e personaggio televisivo ex concorrente di Amici nel 2009. Il suo nome è noto agli amanti del gossip e non solo, anche per via della sua lunga relazione con Belen Rodríguez, iniziata nel 2012. È un grandissimo tifoso del Napoli e dopo diversi tira e molla è tornato insieme alla bellissima modella argentina.

Aurelio vorrebbe convincerla ad essere la protagonista del suo prossimo cinepanettone. Lei aveva già partecipato ad una sua pellicola: “Natale in SudAfrica”. In quel caso insieme a Christian De Sica, Giorgio Panariello e Massimo Ghini. Sarebbe un colpaccio per il patron del Napoli che dopo aver trionfato nel calcio vuole farlo anche nei botteghini dei cinema. La bellissima modella non ha ancora risposto alla proposta. De Martino farà da tramite e dopo la gioia dello scudetto potrebbe convincere la sua attuale compagna a girare il film del prossimo Natale.