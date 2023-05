Ha convinto Spalletti: torna per restare, colpo Napoli

Il calciatore ha convinto tutti, in primis Luciano Spalletti. Il mister non ha più dubbi ed ha deciso di puntare su di lui a partire dalla prossima stagione

In questi mesi ha fatto cambiare le idee un po’ a tutti. Il tecnico di Certaldo si è convinto ed è pronto a riaccogliere l’atleta a braccia aperta. Il suo ritorno è previsto alla fine di questa stagione, ma non ci saranno più partenza visto che tornerà a Napoli per restarci.

Una buona notizia soprattutto per i tifosi partenopei. Gli stessi che hanno notato un netto miglioramento da parte del calciatore: sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, quello mentale. Un vero e proprio “colpo” quello della dirigenza azzurra.

Napoli, cambia tutto: ora può rimanere

Il calciatore, nel mese di gennaio, voleva avere le sue chance. Tanto è vero che ha accettato il trasferimento a Genova. A costo anche di non vincere lo scudetto. Il suo obiettivo era quello di farsi notare a far vedere a tutti di meritare la massima serie. In questi mesi alla Sampdoria ha veramente fatto vedere ottime cose. Purtroppo non è riuscito ad evitare una retrocessione che sembrava scritta da un bel paio di mesi.

Alessandro Zanoli è una delle note positive di questa disastrosa annata blucerchiata. Il tecnico Dejan Stankovic non ha mai avuto alcun dubbio su di lui, tanto da schierarlo con continuità. Sia come terzino destro, ma anche come centrale di difesa. Le sue prestazioni sono sempre state all’altezza della situazione. Il nativo di Carpi si è tolto la soddisfazione di trovare la via del gol e quella di un assist. Anche se, tutto questo, non è bastato per salvare il team.

Come riportato in precedenza il classe 2000 ha convinto gli addetti ai lavori partenopei. A giugno è previsto il suo ritorno a Napoli. Le valigie sono pronte ad essere disfatte visto che rimarrà come ottima alternativa al capitato Giovanni Di Lorenzo. Molto probabilmente (anzi quasi sicuramente) farà il suo ritorno a Genova il polacco Bartosz Bereszyński. Il 31enne ha disputato solamente una partita con i partenopei.

L’obiettivo di Zanoli è quello di essere un punto fermo della squadra azzurra per moltissimi anni. Magari anche quello di riuscire a vincere uno scudetto come assoluto protagonista, quello che non è riuscito a fare in questa stagione. Oramai non ci sono dubbi: in estate dimostrerà a tutti di essere ancora da Napoli.