Juventus: doppia penalizzazione, i dettagli

Non arrivano buone notizie per la Juventus: pronta una doppia penalizzazione. Tutti i dettagli.

La Juventus è pronta ad entrare in due settimane cruciali per il suo futuro sul campo, ma restano ancora in gioco diverse cose dal punto di vista giuridico che potrebbero cambiare il destino del club bianconero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe avere una doppia penalizzazione che rischia di compromettere (e non poco) il futuro del club bianconero. Andiamo a vedere nei dettagli cosa potrebbe cambiare per la squadra di Torino nelle prossime settimane considerando che si tratta di una situazione in continua evoluzione e quindi tutto può ancora succedere.

Juventus: arriva la doppia penalizzazione, cosa sta succedendo

In casa Juventus c’è voglia di chiudere nel migliore dei modi la propria stagione, ma questo potrebbe non consentire ai bianconeri di giocare la prossima Champions League. Ci sono diversi processi in corso e la giustizia sportiva potrebbe pronunciarsi nel giro di poco tempo sulle vicende che riguardano il club torinese considerando anche la classifica rischia di avere una vera e propria rivoluzione.

La Juventus, infatti, nel giro di poco tempo potrebbe avere una doppia penalizzazione e quindi vedere vanificare tutti gli sforzi fatti sul campo in queste ultime settimane. Infatti, presto i bianconeri quasi certamente riceveranno una sanzione per le vicende delle plusvalenze, ma non è assolutamente finita qui.

C’è in ballo, infatti, la vicenda stipendi e anche in questo caso ci potrebbe essere una nuova penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Infatti, la società è al lavoro per patteggiare e magari arrivare ad una multa, ma non si può escludere che si possa decidere ancora una volta per una sanzione di punti senza un vero e proprio processo. Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime settimane considerando anche che il campionato si avvia ormai alla conclusione.

Ultime Juventus: la Champions League è più lontana

La doppia penalizzazione sembra allontanare la Champions League per la Juventus. Infatti, come detto in precedenza, le due sanzioni saranno distribuite nelle due stagioni, ma non è assolutamente finita qui considerando che anche la Uefa è pronta a fare le sue valutazioni.

Da Nyon, infatti, sono pronti a sanzionare il club bianconero e molto dipenderà anche dalle decisioni che saranno prese in Italia. Insomma, i prossimi giorni saranno fondamentali per la Juventus e per questo motivo non è detto che quanto si riesce a fare sul campo poi porterà dei risultati reali.