Saluta Napoli dopo un solo anno: destinazione super

Dopo solamente un anno è pronto a lasciare il Napoli. Per il calciatore è prevista una destinazione a dir poco super

Nonostante sia riuscito a vincere lo scudetto, che in città mancava da ben 33 anni, l’atleta non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell’11 titolare di Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo ha optato per altre scelte in quel reparto. Poche le presenze, fino ad ora, conquistate dall’atleta che sta iniziando a guardarsi un po’ attorno.

Ed è per questo motivo che, la prossima sessione estiva, potrebbe essere una svolta importante per il suo futuro. Anche perché, per lui, è prevista una nuova destinazione. Un club che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Un vero e proprio colpo per la società che punta fortemente su di lui.

Napoli, cambi dopo solo un anno: cessione in prestito

Fino a questo momento della stagione ha collezionato solamente 10 presenze. Togliendosi anche la soddisfazione di trovare la rete in Champions League nella gara interna contro i Rangers. Il suo obiettivo, però, è fin troppo chiaro: quello di avere decisamente molto più spazio. Una possibilità, però, che l’allenatore non è disposto a concedergli per un motivo fin troppo noto: la coppia titolare Rrahmani-Kim non si tocca per nessun motivo al mondo.

Ed è per questo motivo che per Leo Ostigard si potrebbe aprire la strada che porta ad una cessione. Sia chiaro però, solamente in prestito visto che la società azzurra crede fortemente nelle sue qualità. Il classe ’99, quando è stato impiegato in campo, non ha per nulla deluso le aspettative. Anzi, il norvegese ha ben impressionato i tifosi ed il resto della squadra con prestazioni di altissimo livello.

Anche se vorrebbe avere molto più spazio. Nel caso in cui si dovesse verificare una sua partenza sarebbe pronta anche la destinazione. Un luogo che conosce sin troppo bene visto che ci ha giocato solamente per sei mesi. Tanti sono bastati per attirare l’attenzione di parecchi top club (tra questi proprio il Napoli) che volevano puntare fortemente su di lui. Il Genoa, dopo il ritorno nella massima serie dopo un anno, potrebbe riaccoglierlo a casa.

In rossoblù avrebbe sicuramente il suo spazio. Anche se è tutto da valutare. Il “vichingo” prenderà le sue decisioni in vista della nuova stagione. Non è da escludere neanche la possibilità che possa rimanere e continuare a fare la riserva. Altrimenti potrà seriamente valutare un addio, anche se temporaneamente.