Quaranta milioni per Meret: il Napoli ha già il sostituto

Alex Meret può lasciare il Napoli in estate: per il portiere in arrivo un’offerta da 40 milioni. Già scelto il sostituto

E’ caccia ai gioielli del Napoli. I partenopei hanno vinto il campionato con largo anticipo ed al Maradona domenica sera è andata in scena la festa scudetto. Tutti i calciatori hanno sfilato con magliette celebrative ad hoc, poi è stato il turno di Spalletti e della dirigenza tutta.

Si punta, ora, a terminare il campionato poi sarà tempo di proiettarsi al futuro; il tecnico azzurro è già stato blindato con l’opzione presente sul contratto esercitata dal club ma presto patron ed allenatore si vedranno per porre le basi in vista della prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis, nel corso della festa scudetto, ha rilanciato ancor di più, mettendo in mostra le sue ambizioni. Riconfermarsi campioni d’Italia e, soprattutto, dare l’assalto alla Champions League, questi i nuovi obiettivi degli azzurri.

Un progetto ambizioso che dovrà passare necessariamente dalla conferma di tutti i big. E’ un passaggio imprescindibile anche per il tecnico Spalletti, che chiede almeno di blindare i due gioielli degli azzurri, Osimhen e Kvaratskhelia. E De Laurentiis, a tal riguardo, si è già espresso a più riprese, sostenendo come i due non siano in vendita. Diversa la situazione attorno a Kim, perché il coreano ha nel suo contratto una clausola rescissoria valida per le prime due settimane di luglio e sarà addio in caso un club decida di esercitarla.

Napoli, addio Meret: già pronto il sostituto

Sarà ceduto solo chi non è contento, il mantra ripetuto più volte dal presidente De Laurentiis. E così sembra certo l’addio di Diego Demme, fin qui utilizzato pochissimo da Spalletti, ma anche di Ndombélé che non sarà riscattato dal Tottenham. Un centrocampo, quindi, da rinforzare notevolmente, perché anche la posizione di Zielinski è in bilico, essendo il suo contratto in scadenza nel 2024, proprio come quello di Lozano.

Chi, invece, ha rinnovato è Alex Meret. La scorsa estate sembrava ormai certo il suo passaggio allo Spezia in prestito, poi il mancato arrivo di Keylor Navas fece saltare tutto. Ed il portiere friulano si è imposto come uno dei protagonisti di questa cavalcata trionfale, conquistando la fiducia di tecnico, squadra e tifosi.

Ed ora è un punto fermo, anche se offerte irrinunciabili potrebbero arrivare anche per lui. Sembra infatti che il Tottenham sia pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per il portiere Campione d’Italia. Un’offerta troppo ghiotta per essere rifiutata, anche perché gli azzurri avrebbero già nel mirino il suo sostituto.

Si tratta di Vicario dell’Empoli, portiere che ha ben impressionato in questa stagione, con Elia Caprile del Bari a far da vice. Una soluzione, questa, che vedrebbe anche il mancato riscatto di Gollini dall’Atalanta da esercitare versando otto milioni di euro.