“Torna Zaniolo”: sorpresa improvvisa di calciomercato

Ad inizio 2023 Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma per intraprendere una nuova avventura al Galatasaray. Il ritorno in Italia non è però utopia secondo quanto rivelato da un amico

Nicolò Zaniolo è stato una delle figure più chiacchierate della prima parte di stagione della Roma. Un calciatore di enorme talento ma condizionato troppo spesso da problemi fisici ed un continui vociare attorno alla sua figura. Nell’ultima finestra di mercato invernale il rapporto tra il classe 1999 e i capitolini si è interrotto definitivamente con l’approdo in un’altra realtà a tinte giallorosse come quella del Galatasaray.

In Turchia Zaniolo sembra aver ritrovato la bussola, offrendo un buon rendimento in un contesto che sta lottando per vincere peraltro anche il campionato, al fianco di tanti altri grandi ex della Serie A come Torreira, Icardi e Mertens. Il fantasista giallorosso ha messo referto 3 gol in 8 presenze di Superlig con la maglia del Galatasaray, e si ricandida ad essere un profilo interessante e chiacchierato anche per il calciomercato del futuro. La compagine turca rappresenta infatti un’ottima realtà per ripartire, ma è anche facile ipotizzare come Zaniolo prima o poi decida anche di fare rientro in Italia, dove non mancherebbero le estimatrici. L’ex romanista era stato associato in passato a club come Juventus, Milan ed anche Napoli, e un suo vecchio amico ha già aperto all’ipotesi di un rientro in Serie A.

Calciomercato, Giuseppe Caso non ha dubbi: “Zaniolo tornerà in Italia”

Nonostante l’ottimo rendimento al Galatasaray non va data per scontata la permanenza di Zaniolo, che ha ritrovato la sua dimensione e ripreso il proprio percorso di crescita, ma potrebbe anche essere attirato da un rientro in Italia per il futuro.

A rivelare le eventuali mosse del fantasista classe 1999 ci ha pensato Giuseppe Caso, pilastro del Frosinone che ha portato a casa la promozione dalla Serie B alla Serie A. Ai microfoni di Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay, l’amico di Zaniolo ha ammesso: “Nicolò mi ha fatto i complimenti per la promozione in Serie A, ci sentiamo spesso. Lui ha fatto una scelta importante per la sua carriera, il Galatasaray è un club prestigioso, stanno vincendo il campionato dopo un lungo periodo di astinenza”.

Sia Caso che Zaniolo vivono quindi un grande momento, e nel caso dell’ex romanista potrebbe anche riagganciarsi alla Serie A: “Secondo me lui ha fatto una scelta importante che lo aiuterà a crescere molto, ma sono sicuro che un giorno tornerà in Italia”. Il ritorno per Caso appare quindi una pista plausibile.