Fa ancora impazzire i suoi fan, Sabrina Salerno. La 55enne showgirl e cantante ligure è una delle figure femminili più cliccate sui social network

Non ha perso praticamente nulla del suo fascino e della sua bellezza squisitamente mediterranea. Il vecchio adagio secondo cui il buon vino migliora invecchiando sembra valere soprattutto per lei, per Sabrina Salerno. Cinquantacinque anni compiuti da poco, nata e cresciuta a Genova, fu scoperta dal leggendario Claudio Cecchetto alla fine degli anni ottanta. Poco più che ventenne, divenne popolarissima grazie ad alcuni brani diventati vere e proprie hit. Ma il suo successo fu amplificato da un fisico che di certo non passava inosservato. Sabrina era ed è una classica bellezza mediterranea, corredata da una sensualità a dir poco debordante.

Tutte prerogative che il passare del tempo non ha affatto scalfito. Anzi, ora che ha superato la cinquantina e ha un figlio maggiorenne, Sabrina sembra aver guadagnato qualcosa. E’ una donna matura e sicura di sè, che ha saputo attraversare questi ultimi anni mettendosi sempre in gioco e perennemente in discussione. Diversamente da molte sue colleghe, Sabrina Salerno non si è adagiata sugli allori del successo passato, ma ha avuto la capacità di interpretare al meglio i cambiamenti e i gusti degli spettatori.

E ha intercettato la modernità utilizzandola con pieno merito a suo vantaggio: per questo ad oggi senza dubbio la figura femminile over 50 del mondo dello spettacolo più amata e apprezzata. Il suo profilo Instagram può contare su oltre un milione e trecentomila followers, un numero destinato a crescere ulteriormente.

Sabrina Salerno, che scollatura: Roma ai suoi piedi. I fan restano senza fiato

Qualche giorno fa la cantante ligure ha fatto visita a Roma, un blitz immortalato dalla stessa Sabrina attraverso alcuni scatti realizzati nel cuore della Capitale, nella splendida e iconica piazza Venezia. Le foto, davvero suggestive, mettono in risalto la bellezza al tempo stesso prorompente e sofisticata della showgirl genovese.

E i fan da qualche ora non smettono di postare emoticon e messaggi ricchi di elogi e complimenti. Sabrina è infatti vestita con un completo beige, composto da un pantalone lungo, una giacca beige e una camicia aperta che lascia intravedere il prosperoso e tonico decolleté. Un outfit di gusto ed eleganza, che rispecchia lo stile classico e moderno al tempo stesso dell’ex idolo dei teenagers. “Ce ne fossero, di donne come te“, ha scritto uno dei suoi followers all’interno del post in questione. Difficile dargli torto.