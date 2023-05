Simeone al Maradona: fa spesa in casa Napoli

La presenza di Diego Simeone al “Maradona” di Napoli domenica fa drizzare le antenne del calciomercato, l’Atletico Madrid può comprare qualche big fresco di scudetto.

Simeone vuole rivoluzionare il suo Atletico, già nei mesi scorsi dalla Spagna erano emerse le prime voci di mercato, cambiando la rosa con tante cessioni e qualche acquisto importante proveniente proprio dalla Serie A.

La presenza di Diego Simeone allo stadio di Napoli è stata una gradita sorpresa per il figlio Giovanni, l’unico argentino che, a distanza di anni, è riuscito a vincere lo scudetto in maglia azzurra, dopo Diego Armando Maradona. Proprio nello stadio dedicato al Diez, Simeone è stato accolto da Simeone e De Laurentiis, senza dubbio il cholo è stato un ospite d’onore.

Il tecnico argentino è rimasto all’Atletico dopo tante voci sulla sua panchina, da mesi sta progetto il rilancio dei madrileni attraverso una massiccia rivoluzione. Solo in dieci rimarranno in rosa, tante le cessioni e altrettanti gli acquisti, partendo da qualche big proprio del Napoli.

Simeone avrà un top player del Napoli

L’occasione giusta è stata proprio Napoli-Fiorentina, non è un caso. Guardando in casa viola c’è un obiettivo come Amrabat che fa gola a molti top club, interessa da tempo al Barcellona e Simeone lo ha valutato per bene, anche se costa tanto dopo aver giocato un super mondiale con il Marocco. C’è però un big del Napoli che sarebbe l’ideale per Simeone, libererebbe… un posto a suo figlio Giovanni lì davanti. L’Atletico punta Lozano nel calciomercato, il messicano sembra pronto per un’altra avventura.

Lozano ha vinto lo scudetto ma il trauma contusivo al ginocchio sta rovinando un po’ la sua festa personale, nelle prossime ore sarà deciso se ci sarà bisogno dell’intervento o meno. La stagione è conclusa con 32 presenze e tre reti in Serie A, è stato un elemento prezioso per Spalletti e potrebbe esserlo per Simeone nella rivoluzione offensiva prevista, piazzandolo con Morata e Griezmann lì davanti.

La scadenza del contratto nel 2024 mette Lozano tra i papabili alla cessione se non ci sarà un prolungamento nelle prossime settimane. La quotazione intorno ai venti milioni di euro stuzzica comunque gli spagnoli, la concorrenza dei club di Premier League resta però vigile. Simeone ha sondato il terreno, comunque, la presenza a Napoli può essere vista in ottica calciomercato e chissà che in futuro non possa proprio allenare al “Maradona”, rimanendo impressionato dal clima di festa domenica.