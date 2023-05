Giuntoli sfida il Napoli: lo vuole portare alla Juventus

Cristiano Giuntoli dovrebbe passare dal Napoli alla Juventus nei prossimi giorni: lo soffia ai partenopei, l’affondo totale

Un colpo di scena incredibile per Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore sportivo del Napoli dovrebbe rivestire la stessa carica alla Juventus potendo già agire sul fronte calciomercato. Lo vorrebbe soffiare al presidente De Laurentiis per portarlo con sè a Torino.

Il calciomercato già inizia a regalare suggestioni ed idee davvero speciali. Il Napoli è sempre molto attivo già da queste ore, ma c’è da risolvere il problema del direttore sportivo visto che Giuntoli è promesso sposo al club bianconero. L’ufficialità arriverà a breve con lo stesso direttore sportivo già al lavoro con il suo staff per i primi colpi da portare alla Juventus. Così come il Napoli che ha messo già nel mirino diversi profili da sogno per puntare così a diventare protagonista anche in Champions League dopo la cocente eliminazione ai quarti contro il Milan. Novità importanti per i due top club d’Europa, che sono sempre al lavoro per una concorrenza spietata sugli stessi obiettivi di mercato.

Frattesi e Scalvini sono due profili davvero interessanti che potranno così rappresentare anche la Nazionale italiana da titolarissimi. Il Ct Mancini li ha già convocati più volte dimostrando di essere molto legato alle nuove generazioni.

Calciomercato, Frattesi ambito dalle big d’Italia: ci prova la Juventus

Lo stesso Cristiano Giuntoli potrebbe mettere a segno il primo colpo a centrocampo appena arriverà alla Juventus. La società bianconera vorrebbe rinfondare la zona centrale del campo con innesti di qualità assoluta da affidare a Massimiliano Allegri.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il profilo del centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, è in cima alla lista di Giuntoli. Lo stesso Napoli ci ha provato a lungo in questi mesi, ma la Juventus potrebbe avere la meglio. Già in estate sarebbe dovuto partire, ma l’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali l’ha blindato per un’altra stagione dopo le cessioni di Scamacca e Raspadori. Ora è arrivato il suo tempo di fare le valigie per essere protagonista anche in Champions League.

Davide Frattesi ha vissuto una stagione da urlo a Reggio Emilia dimostrando di avere tutte le carte in regola per una grande piazza. Il ds Giuntoli lo potrebbe così soffiare proprio al Napoli con uno ‘scippo’ incredibile. Il suo tempo al Sassuolo ormai è finito, Giuntoli sfiderà proprio il Napoli per il colpo a centrocampo.