Gelo totale Spalletti, clamoroso in casa Napoli: ora è caos

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli è un tema caldo: le ultime voci agitano i tifosi. Ecco cosa sta succedendo.

La società ha rinnovato il contratto dell’allenatore azzurro, ma il domani è un’incognita: ecco lo scenario attuale.

Il Napoli si prepara a vivere le ultime partite della stagione da campione d’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto il titolo grazie al pareggio con l’Udinese e hanno poi vinto contro la Fiorentina: la festa dei tifosi proseguirà fino alla fine, quando Giovanni Di Lorenzo alzerà al cielo il trofeo atteso per 33 lunghissimi anni. La piazza sta vivendo con grande entusiasmo queste settimane per celebrare un’annata praticamente perfetta che sta per giungere al suo epilogo. Tuttavia, ci sono dei punti di domanda intorno al futuro ed uno dei principali riguarda Luciano Spalletti: ecco quali sono i dubbi legati al suo domani.

Napoli-Spalletti, quella risposta crea dei dubbi

Luciano Spalletti è, senza dubbio, uno degli artefici principali dello scudetto del Napoli. La società ha intrapreso un percorso molto chiaro in estate separandosi da alcuni dei giocatori più importanti della storia recente per puntare su volti nuovi come, per esempio, Kvaratskhelia o Kim Min-Jae. L’allenatore è stato in grado di costruire sin da subito una corazzata in grado di vincere contro chiunque superando ogni più rosea aspettativa: lo scudetto è arrivato al termine di un dominio incontrastato.

Ad ogni modo, in mezzo ai vari festeggiamenti c’è anche della preoccupazione. Sono due i temi che stanno agitando queste giornate: il futuro di Giuntoli (accostato con insistenza alla Juve) e quello di Spalletti. L’ex Roma ed Inter è in scadenza di contratto, ma la società ha esercitato l’opzione unilaterale per il prolungamento. Ad ogni modo, questo non sembra dare garanzie: andrà in scena un colloquio con il presidente De Laurentiis per discuterne.

Interpellato sulla questione, l’allenatore ha glissato ringraziando la società per avergli comunicato di aver rinnovato il contratto: una risposta che ha fatto calare il gelo tra i tifosi, poiché ha lasciato intendere di non essere stato interpellato prima. La sua intenzione sarebbe quella di aprire un ciclo con il Napoli, ma vorrebbe delle garanzie per lavorare al meglio: per questo parlerà con De Laurentiis.

Le parti hanno voglia di andare avanti insieme, ma Spalletti vorrebbe avere delle basi solide da cui ripartire. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero alcuni top club esteri interessati a lui: la vittoria dello scudetto ha dato inevitabilmente risonanza al suo nome e questo, per il Napoli, potrebbe rivelarsi un effetto boomerang.