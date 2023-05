È fatta: c’è il primo colpo del Napoli per la stagione 2023-24

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione: gli azzurri hanno messo a segno il primo grande colpo.

Il Napoli ha appena celebrato la conquista del suo terzo scudetto, arrivato dopo una cavalcata straordinaria e un dominio incontrastato in campionato. Fin dalle prime giornate la truppa guidata da Luciano Spalletti ha imposto il suo ritmo, prendendo il comando della classifica e aumentando giornata dopo giornata il divario sugli avversari. Un titolo pienamente meritato che ha fatto impazzire di gioia la città di Napoli e i tantissimi tifosi degli azzurri sparsi per il mondo.

Queste ultime partite di campionato rappresentano una passerella per il Napoli, che può già programmare la prossima stagione per farsi trovare ai nastri di partenza con una rosa ancora più competitiva. In questi giorni si sta parlando molto del futuro e soprattutto di cosa decideranno di fare due assoluti protagonisti di questo scudetto.

Cristiano Giuntoli, vero e proprio artefice di questo tricolore con gli straordinari colpi messi a segno la scorsa estate (Kim e Kvaratskhelia su tutti), è infatti cercato dalla Juventus e anche la permanenza di Spalletti non è ancora certa. In attesa di capire quali saranno le scelte del direttore sportivo e del tecnico, che stanno tenendo sulle spine tutti i tifosi del Napoli, arrivano buone notizie che faranno di certo esultare gli innumerevoli appassionati del club partenopeo.

Napoli, ecco il primo colpo: c’è la firma, tifosi entusiasti

Stando a quanto riportato anche da Tuttomercatoweb, infatti, pare proprio che una delle colonne di questo Napoli stellare abbia deciso di rimanere per contribuire a raggiungere obiettivi ancora più grandi nel prossimo futuro.

Stiamo parlando di Amir Rrahmani, difensore centrale kosovaro arrivato in Campania dal Verona nell’estate 2020. La terza stagione al Napoli è stata quella che ha regalato maggiori soddisfazioni a Rrahmani, che ha totalizzato 32 presenze e 2 reti ed è soprattutto riuscito a vincere il suo primo scudetto in Italia dopo i due titoli croati con la Dinamo Zagabria.

Il rinnovo di Rrahmani non era mai stato messo in discussione, tanto che già lo scorso aprile era circolata la voce di un’intesa raggiunta tra il difensore e la società napoletana. Ora sta per arrivare l’ufficialità, per la gioia di tutti i tifosi del Napoli: nei prossimi giorni arriverà la firma che suggellerà l’estensione del suo contratto con i partenopei fino al 2027, con opzione per l’anno successivo. Grazie a questo nuovo accordo, l’ingaggio di Amir Rrahmani salirà dagli attuali 1,2 milioni a stagione fino a 2 milioni di euro.