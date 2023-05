Napoli, addio Osimhen: colpo di scena, c’è la data

Nel pieno dei festeggiamenti per il terzo scudetto arriva il colpo di scena: l’avventura di Osimhen è ai titoli di coda, c’è la data

Con lo scudetto in bacheca, l’obiettivo è quello di mettere a segno un filotto di vittorie nelle ultime quattro partite per chiudere una stagione straordinaria a quota 95 punti, 4 in più del record stabilito da Maurizio Sarri nella stagione 2017-18, quella dello “scudetto perso in albergo“.

In città si continua a festeggiare e conseguentemente altri bagni di folla e d’incontenibile entusiasmo sono attesi per gli ultimi due impegni casalinghi stagionali, contro l’Inter e contro la Sampdoria, degli azzurri. In particolare, il match contro i doriani, già aritmeticamente retrocessi, in calendario il 4 giugno, farà da anteprima alla festa ufficiale, organizzata dal Comune partenopeo, che avrà il suo epicentro a Piazza del Plebiscito.

Infatti, al termine del match contro i blucerchiati ci sarà la cerimonia di premiazione dei neocampioni d’Italia con la consegna del trofeo, da parte dei vertici della Lega Calcio Serie A, agli azzurri.

Napoli, addio Osimhen nel 2024

Si prospetta un altro pieno di emozioni per i tifosi che stanno vivendo un sogno da cui non vogliono svegliarsi. Chi, invece, è desto e vigile è il Presidente Aurelio De Laurentiis che, insieme al Direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è già al lavoro per costruire il Napoli del futuro. Un Napoli che verrà che, in ossequio alla massima “squadra che vince non si cambia“, dovrà essere molto simile (almeno, è ciò che si augurano i tifosi) a quello presente che ha stracciato la concorrenza in Serie A e che anche in Champions League, fino allo stop al cospetto del Milan, ha meravigliato.

Tuttavia, la mission di mantenere intatta l’ossatura della squadra non è così semplice. Le straordinarie prestazioni degli azzurri non sono passate inosservate in Europa, con alcuni top club, quindi, pronti a sferrare l’assalto alla “gioielleria azzurra”. E di sicuro il pezzo pregiato della “bottega azzurra” è il “diamante nero” Victor Osimhen che al momento ha all’attivo 23 gol in campionato, 28 stagionali.

Il nigeriano è finito nei radar del Manchester United che già durante la scorsa sessione invernale di calciomercato ha provato a portarlo all’Old Trafford ma ha trovato un muro invalicabile in De Laurentiis che ha detto no all’offerta di 100 milioni di euro. Il patron azzurro, dunque, si tiene stretto il più luminoso gioiello del proprio tesoro ma fino alla 2024. Già. Per il momento Osimhen non si muoverà da Napoli. La speranza di De Laurentiis è che un altro anno da protagonista in A e in Champions League non potrà che far lievitare la quotazione di mercato del nigeriano permettendogli così di realizzare nel 2024, a un anno dalla scadenza del suo contratto, una favolosa plusvalenza.