Milan: ko e rivoluzione, il primo colpo dal Galatasaray

Il Milan dopo il ko in Champions League inizia a pensare al futuro e il primo colpo potrebbe arrivare dal Galatasaray.

E’ tempo di pensare al futuro in casa Milan. La sconfitta contro l’Inter in Champions League ha confermato un problema di profondità di rosa per i rossoneri e quindi la società è al lavoro per provare a trovare i rinforzi ideali in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha già individuato il primo rinforzo per la prossima stagione e questo durante il calciomercato estivo potrebbe arrivare direttamente dal Galatasaray. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione anche perché per il calciatore è la grande occasione di rilanciarsi.

Calciomercato: il Milan guarda al futuro, individuato il primo colpo

La sconfitta in Champions League allontana il Milan da Istanbul e, soprattutto, conferma un problema di profondità di rosa. L’Inter è sembrata più in forma soprattutto perché in stagione è riuscita a far girare di più i giocatori. E per questo motivo l’obiettivo di Maldini e Massara sarà quello di trovare i giusti rinforzi per la prossima stagione per provare ad essere competitivi in più competizioni e quindi non solamente in una.

Nel mirino del Milan in ottica calciomercato estivo è finito Mauro Icardi. L’argentino sembra essere ormai ai ferri corti con il PSG e il Galatasaray non ha la certezza di poterlo riscattare. Per questo motivo i ragionamenti sono in corso ed una scelta definitiva sarà presa solamente al termine della stagione e dopo la scelta anche dei turchi.

Infatti, i giallorossi hanno la possibilità di poter riscattare il calciatore e per questo motivo molto dipenderà dalle intenzioni del club turco. Il Milan, comunque, resta alle porte ed è pronto a piazzare un colpo importante in ottica prossima stagione e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Il Milan non molla di sognare in grande e pensa a Mauro Icardi per il calciomercato estivo. L’argentino non ha nessuna intenzione di restare al PSG e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro anche sul futuro dell’attaccante.

Si tratta di una opzione molto importante anche per lo stesso giocatore, chiamato a ritornare a giocare ad un livello importante dopo un periodo non facile. Vedremo se alla fine l’opzione Milan per Icardi durante il calciomercato diventerà realtà oppure alla fine la spunterà il Galatasaray.