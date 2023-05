Paura nel Real Madrid di Ancelotti: criminali in azione

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in preda al panico per quanto accade intorno alla squadra con fatti extra calcistici a turbare l’armonia dello spogliatoio.

Una stagione decisamente con un livello di ansia aumentato in casa Real, dove i calciatori ora sono pronti ad andare via se non ci saranno le necessarie garanzie. Una vicenda che sta mettendo in dubbio tutto il progetto madrileno.

Le difficoltà viste in Liga si sono riversati anche in fatti extra calcistici, a confermare come non sia la migliore stagione del Real Madrid. Non bastassero i problemi di campo, ci sono ora calciatoti che sono decisamente preoccupati per quanto avvenuto negli ultimi giorni.

Carlo Ancelotti ha il doppio compito ora di guidare in campo la squadra, nonché infondere ancora più calma ai big dello spogliatoio, che sono decisamente in ansia. Quanto avvenuto non lascia tranquilla la squadra, i tifosi sono comunque decisamente dalla parte dei calciatori, già sono arrivati molti messaggi solidali sui social.

Real, c’è un serio problema per Rodrygo

Protagonista in casa Real Madrid, suo malgrado, è l’attaccante brasiliano Rodrygo. Calciatore che sta trovando in campo sempre più una sua dimensione, trenta partite e sei gol in Liga, ma soprattutto cinque gol in Champions League lo portano a essere uno degli attaccanti più seguiti d’Europa. Forse anche troppo, visto quanto accaduto nelle ultime ore, come ha riportato As: la casa di Rodrygo è stata svaligiata proprio quando l’attaccante era impegnato nella gara di Copa del Rey a Siviglia.

I ladri sono andati a colpo sicuro nella sua abitazione, i due realizzati contro l’Osasuna sono andati decisamente di traverso. La sicurezza privata dell’area residenziale dove risiede Rodrygo e altre persone facoltose ha solo dato l’avviso di quanto avvenuto, non riuscendo a cogliere i malviventi sul fatto, che hanno messo a soqquadro tutta la casa, andando alla ricerca di oro, denaro contante e altri beni materiali.

Paura per Rodrygo, che ha subito denunciato il fatto, nell’abitazione di LaMoraleja convive con i genitori ed erano anche loro fuori casa, al momento del furto. In casa madrilena c’è grande preoccupazione per Rodrygo, la società stessa ma anche gli stessi compagni del brasiliano che hanno rivissuto quei momenti terribili. Nei blancos ci sono altri calciatori colpiti da questa vicenda, Benzema e Carvajal, che hanno subito la stessa tipologia di furto proprio mentre giocavano: che sia una banda specializzata contro i calciatori? Un’ipotesi che la polizia spagnola non scarta.