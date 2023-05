Napoli da cinema: il retroscena di Sorrentino sulla festa Scudetto

Napoli da cinema. Sorrentino porta il Napoli sul grande schermo per imprimere sui fotogrammi di una pellicola l’incontenibile gioia di un popolo.

E’ ancora festa ed ancora durerà, la festa. L’attesa è stata talmente lunga che ora la gioia deve essere scaricata in misura proporzionale. Napoli e il Napoli sono in piazza, nei vicoli, negli uffici, nelle scuole. Dovunque si festeggia. Ovunque si gioisce. Tutto è azzurro.

Napoli cala i suoi assi, ma non sono i nomi e i volti dei neocampioni d’Italia. Non si tratta di Osimhen o di Kvaratskhelia, ma di nomi e di volti che hanno fatto conoscere Napoli nel mondo. E se per le strade e per i vicoli partenopei le note di Pino Daniele procurano brividi che vanno a fondersi con quelli procurati dalle infinite bandiere azzurre, in strada c’è chi, con i suoi occhi e con il suo cuore, sta studiando come rendere immortale quell’irrefrenabile, sana follia collettiva.

Non sono proprio occhi qualunque quelli che scrutano e osservano ciò che accade attorno a lui. Paolo Sorrentino, regista, napoletano di nascita e napoletano sfegatato come tifo, premio Oscar, mette a fuoco la Grande Bellezza di Napoli, che verrà poi riproposta e proiettata in tutti i cinema. Al momento non è dato sapere di più, ma di certo sarà un Grande Brivido che scorrerà sul grande schermo.

Napoli da cinema, da premio Oscar

Nel momento in cui il calcio ha i colori azzurri del Napoli, come si può pensare che un produttore cinematografico come Aurelio De Laurentiis, nonché presidente dei neocampioni d’Italia, non coinvolgesse il suo mondo, il Cinema, nella fantasmagorica festa partenopea.

Nella città di Eduardo De Filippo e di Totò, di Vittorio De Sica e di Sophia Loren, come poteva mancare una cinepresa che raccontasse “l’evento”. Paolo Sorrentino ha vissuto la partita delle partite, Napoli-Fiorentina a bordo campo, respirando il profumo dello scudetto insieme a quello dell’erba della Stadio Diego Armando Maradona. “Si questa stagione è da film. Ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto. In questo caso c’è la mano di tutti, da De Laurentiis a Giuntoli fino a Spalletti, la squadra e i tifosi“, queste le parole del regista riportate da ansa.it.

E quando il grande regista napoletano parla della mano di tutti, sembra una volontaria, e voluta, citazione di un altro suo capolavoro, E’ stata la mano di Dio, ovvero quella di Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino oggi, più di sempre, è una sorta di dio pagano presente ovunque nelle strade di Napoli. Sorrisi e lacrime, gioia ed un pizzico di malinconia per chi non ha potuto godere di tale felicità. Domani è un altro giorno…di festa, perché come dice il maestro Paolo Sorrentino: “Alcuni già dicono basta ma è presto perché finisca“, dichiarazione ripresa da golssip.it. E’ ancora grande festa ed ancora durerà.