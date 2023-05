Scudetto Napoli, Marisa Laurito senza veli? La risposta è disarmante

Il Napoli ha conquistato con grande merito lo Scudetto ma in queste ore un’altra situazione sta tenendo banco tra i partenopei

La squadra di Luciano Spalletti ha dominato il nostro campionato dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio a nessuna avversaria per controbattere le offensive.

Il Napoli in questa stagione è stato in grado di dominare la scena del campionato italiano, dove non ha mai avuto realmente delle rivali. Questo, ovviamente, per merito di Luciano Spelletti e della dirigenza partenopea con Cristiano Giuntoli in regia. Le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly non hanno pesato grazie agli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae.

Le parti negative della stagione, però, che vanno menzionate arrivano dalle due coppe, Champions League e Coppa Italia. Nel torneo continentale i partenopei dopo un grande girone erano tra le papabili squadre per arrivare in fondo, la sconfitta con il Milan però ha ridimensionato il cammino. Nella Coppa nazionale, invece, una brutta uscita di scena ai supplementari contro la Cremonese, agli ottavi di finale.

Napoli, ma lo spogliarello di Marisa Laurito?

In queste ore, attraverso i social, sta spopolando una fantomatica promessa dell’attrice Marisa Laurito, che avrebbe fatto in caso di Scudetto del suo amato Napoli. La situazione, quindi, ha preso piede tra i tifosi partenopei dopo la chiusura della contesa, nella gara contro l’Udinese.

Queste le parole con le quali la stessa Marisa Laurito ha voluto spiegare a Repubblica la sua su questa vicenda, sobbalzata sui giornali negli ultimi giorni: “Siamo entrati ormai in un loop di trash, sia dal punto di vista della televisione che delle radio. Non ho mai promesso uno spogliarello in caso di vittoria del campionato, ma di vestirmi con i colori del mio Napoli e sono qui in queste vesti”, queste le sue dichiarazioni.

Nella storia sono stati tanti gli spogliarelli a cui abbiamo assistito, dopo le vittorie delle diverse squadre, anche se i più famosi arrivano dalla città di Roma. Dopo lo Scudetto della Lazio, infatti, c’è stato uno spogliarello di Anna Falchi che ha fatto innamorare ancor di più tutti i tifosi biancocelesti. Dopo il trionfo della Roma, invece, negli stessi anni è arrivato anche quello di una grande tifosa romanista, Sabrina Ferilli. Queste situazioni lanciate dalle showgiurl durante i campionati, ovviamente, regalano ancor di più pepe alle imprese che le varie squadre tentano nel corso della stagione.