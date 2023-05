Giuntoli ha già deciso: ripartirà da lui, scelta a sorpresa

Ore infuocate per quanto riguarda il futuro del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ad un passo dalla Juventus: la scelta a sorpresa

Una rivalità che si è accesa nuovamente nelle ultime ore a causa del possibile trasferimento del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, alla Juventus. Da otto anni al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, l’ex Carpi è pronto per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. E così ha preso già una decisione a sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il ds Giuntoli starebbe così già programmando la prossima stagione del club bianconero. Ha dato mandato ai suoi collaboratori di trovare i migliori innesti in circolazione. Lo stesso ds del Napoli potrebbe essere annunciato a breve, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Ora qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente con la scelta decisa dell’ormai esperto direttore sportivo, che ha scovato tanti talenti negli ultimi anni. Luciano Spalletti avrebbe nelle prossime ore un incontro con il presidente De Laurentiis, ma la situazione potrebbe camnbiare radicalmente. Una rivoluzione possibile, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ore.

Giuntoli, la decisione spetta direttamente a lui: la verità

Un rapporto squisito con tutti gli allenatori che sono sbarcati a Napoli: una gioia immensa quella condivisa con Luciano Spalletti, artefice del trionfo Scudetto guidando la squadra partenopea.

Come svelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, lo stesso Giuntoli potrebbe confermare Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Un punto a favore per l’allenatore livornese per continuare così il suo percorso con la compagine bianconera. In passato anche Luciano Spalletti è stato accostato alla Juventus, ma alla fine si è fatto convincere dal presidente De Laurentiis che volò proprio a Milano per strappargli un mezzo sì già all’epoca di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei.

Giuntoli porrà le basi alla Juventus per un nuovo progetto entusiasmante dopo tanti anni vissuti in purgatorio. I bianconeri potrebbero così volare in finale di Europa League in attesa del ritorno contro il Siviglia proprio in Spagna. Allegri si giocherà il suo futuro nelle prossime settimane: in caso di qualificazione alla prossima Champions, la stagione può dichiararsi salva. L’allenatore livornese cercherà di riportare entusiasmo in una piazza che ha vissuto delusioni cocenti negli ultimi anni. La sua volontà è quella di continuare ancora per tante stagioni alla guida dei bianconeri per nuovi trionfi internazionali.