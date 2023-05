Affare Napoli-Fiorentina: regalo in arrivo per Spalletti

Contatti di mercato tra Napoli e Fiorentina: la società azzurra sta cercando di regalare a Spalletti un rinforzo di grande spessore.

Il Napoli è campione d’Italia già da diversi giorni ma l’entusiasmo dei tifosi non accenna a diminuire. Troppo forte l’emozione provata dalla città e da tutti gli appassionati partenopei per questo trionfo che mancava da 33 anni e che sa di riscatto dopo tante delusioni. La cavalcata degli uomini di Spalletti non ha trovato rivali degni di questo nome. Fin dalle prime giornate il Napoli ha preso il comando della classifica e non l’ha più lasciato, dominando in lungo e in largo il campionato e riuscendo quasi sempre a offrire un gioco spettacolare e votato all’attacco.

Nonostante il tricolore già acquisito, il Napoli continua a macinare gioco e vittorie. Nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, davanti ad uno stadio Maradona ricolmo di amore, gli azzurri hanno sconfitto gli uomini di Italiano per 1-0 grazie al rigore di Victor Osimhen, che ha messo così a segno il suo 23esimo gol in campionato. L’occasione è stata utile anche per parlare di mercato: il Napoli, infatti, sembra molto interessato ad un giocatore dei viola.

I tifosi sanno bene che nonostante questo straordinario successo in estate ci sarà bisogno di rinforzare la rosa per continuare ad essere competitivi su tutti i fronti. Per questo motivo la società di Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per regalare a Luciano Spalletti (ammesso che resti, in alternativa si fanno i nomi di De Zerbi e Conte, ndr) qualche rinforzo di spessore.

Il Napoli sul centrocampista viola: pronta l’offerta

Come accennato, gli azzurri sono molto interessati a un giocatore della Fiorentina che anche in questa stagione ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, che totalizzato 43 presenze in questa stagione con i viola tra campionato e coppe; inoltre, Amrabat è stato anche uno dei migliori giocatori dello scorso Mondiale disputato in Qatar, dove si è classificato quarto con il suo Marocco.

Il contratto con la società del presidente Commisso scade nel 2024, ma stando alle voci sembra che Amrabat voglia tentare una nuova avventura in qualche squadra che lotta per lo scudetto e per altri obiettivi molto ambiziosi. Ecco perché il marocchino potrebbe accettare la corte del Napoli, che ha bisogno di centrocampisti di qualità da aggiungere a una mediana che può già vantare pedine come Zielinski, Lobotka e Anguissa.

Tuttavia, il Napoli deve guardarsi dalla concorrenza di Inter e Juventus, senza dimenticare il Manchester United che aveva già fatto un tentativo per Amrabat nello scorso mercato invernale. Per strappare il centrocampista alla Fiorentina serviranno almeno 25 milioni di euro.