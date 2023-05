Napoli, apprensione per Anguissa: azzurri col fiato sospeso

Il Napoli di Luciano Spalletti si è ufficialmente laureato campione d’Italia, con i festeggiamenti che vanno avanti oramai da una settimana. Molte sono state le rivelazioni di questa annata disputata dai partenopei.

Oltre ai soliti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, chi si è rivelato indispensabile per il tecnico toscano è senza ombra di dubbio Frank Anguissa, centrocampista camerunense classe 1995.

Il numero novantanove ha disputato una stagione di grandissimo livello, che lo ha portato a realizzare tre reti e fornire sette assist in 43 partite disputate tra campionato e coppe. Arrivato la scorsa estate dagli inglesi del Fulham per circa 16 milioni di euro, il centrocampista si è ritagliato uno spazio importante all’interno della rosa, diventando uno dei calciatori di cui Luciano Spalletti difficilmente riesce a farne a meno. Le prestazioni fornite dal ragazzo hanno attirato l’interesse di molti top club europei, soprattutto in Premier League. Proprio dalla massima divisione inglese sono pronte a pervenire le offerte, con il club campano che ora inizia a tremare davvero.

La Premier bussa, Napoli in ansia: Due top club fanno sul serio per Anguissa

Le società di Premier League che stanno monitorando costantemente il calciatore sono Tottenham e Manchester United, intenzionate a rinforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato estivo.

Il Manchester United si sta giocando la partecipazione alla prossima Champions League, visto il quarto posto in classifica a più uno dal Liverpool quinto. Il Tottenham invece, attualmente al sesto posto con 57 punti, difficilmente prenderà parte alla massima competizione europea la prossima stagione. Il discorso della qualificazione alla prossima Champions League può rivelarsi determinante per la decisione finale del calciatore, che non ha mai nascosto di trovarsi bene nel club azzurro.

Vista l’importanza del camerunense per Luciano Spalletti difficilmente Aurelio De Laurentiis deciderà di privarsene, a meno di offerte ritenute irrinunciabili. Tottenham e Manchester United, però, vista la grande disponibilità economica a disposizione, possono mettere sul piatto offerte importanti per convincere il patron azzurro a lasciarlo partire. Oltre al discorso legato al prezzo del cartellino, i due top club di Premier League sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante per il calciatore, che al Napoli è di circa 3 milioni di euro netti.

Il classe 1995 vedrà scadere il proprio contratto con gli azzurri nel 2025 con opzione per un rinnovo biennale, e questo mette nella condizione De Laurentiis di poter chiedere cifre importanti per dare il via libera alla cessione. Oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, quindi, il Napoli ora resta con il fiato sospeso anche per quanto riguarda Anguissa. La speranza di Spalletti, è quella di non dover rinunciare ad un calciatore per lui fondamentale.