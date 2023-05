Colpo in Serie A, Gnonto affare per l’Europa

Wilfried Gronto può essere il colpo giusto per una squadra italiana pronta per il ritorno nelle coppe, l’attaccante sarà l’acquisto a sorpresa.

Il calciomercato offre soluzioni importanti, l’attuale italiano del Leeds potrebbe così tornare in Italia e fare il suo esordio in Serie A, dopo aver bene impressionato con la nazionale italiana di Roberto Mancini. Una soluzione che piace anche al commissario tecnico.

Il calcio italiano ha esportato talenti nel corso degli anni ed ora sembra giunto il momento di riportarli nel nostro campionato. Quanto fatto nelle coppe europee ha riportato un po’ di appeal per i top club italiani, ora pronti a far rientrare i migliori gioielli, quelli che garantiranno forza e costanza nel futuro.

Gnonto è pronto per un ritorno italiano, esordendo di fatto in Serie A. L’ala offensiva ha già esordito in Nazionale un anno fa stupendo tutti, sorprese l’acquisto del Leeds per quindici milioni del suo cartellino dal Zurigo. La situazione attuale degli inglesi però lo porterà, inevitabilmente, a lottare in una big di Serie A.

Gnonto addio Leeds, dove giocherà

La situazione in classifica della squadra inglese si fa sempre più complicata. È penultima a 30 punti, a due lunghezze dalla salvezza ma con un calendario difficile contro Newcastle, West Ham e Tottenham. Molto probabile, quindi, la discesa in Championship che creerebbe un bel movimento sul mercato, da McKennie che tornerebbe alla Juve passando per Gnonto che arriverà in Italia. L’ala azzurra è pronta per un’esperienza importante, su di lui c’è da tempo l’Atalanta di Gasperini.

Sarebbe un acquisto di peso per i bergamaschi, giovane, italiano e soprattutto molto bravo e versatile dal punto di vista tattico. Il colpo ideale per Gasperini, da plasmare all’interno del pacchetto offensivo per lanciare Hojlund e creare grandi difficoltà alle difese avversarie. Il gioco dell’Atalanta è coinvolgente, Gnonto sembra essere un calciatore ideale per coprire gli schemi, potendo addirittura giocare come ala larga, un po’ come sta facendo El Shaarawy alla Roma.

L’Atalanta punta quindi Gnonto e la quotazione del giovane italiano è intorno ai venti milioni di euro. I nuovi soci degli orobici hanno comunque un buon ascendente sulla Premier e potrebbero spuntarla con un po’ di sconto. Un colpo dal torneo inglese importante, un po’ come quello di Lookman nella scorsa estate. I tifosi italiani e Roberto Mancini saranno decisamente curiosi di vedere l’impatto di Gnonto nel campionato italiano. Fino ad ora in quello inglese ha giocato ventuno gare, segnando due gol.