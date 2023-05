Napoli, anche Spalletti via dopo lo scudetto: filo diretto con Giuntoli

Lo scudetto poteva rappresentare per il Napoli l’inizio di un ciclo vincente, ma la rivoluzione a cui andrà incontro il club partenopeo in estate rivoluzionerà e ridimensionerà sicuramente gli obiettivi di De Laurentiis, anche perché adesso a lasciare gli azzurri non saranno solo i giocatori ma anche due degli artefici principali di questo traguardo, ovvero Spalletti e Giuntoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, esiste un filo diretto fra i futuri dei due partenopei, che a quanto pare sembrerebbero essere in entrambi i casi lontani da Napoli. Cambiare e stravolgere non sempre porta ottimi risultati, soprattutto se ad andare via sono due pilastri del club, non solo della squadra.

Napoli, futuro di Spalletti in bilico: le ultime

A quanto pare Luciano Spalletti potrebbe non essere sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione. Uno degli artefici del terzo scudetto azzurro potrebbe infatti non far vivere un’estate tranquilla ai tifosi del club neo campione d’Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe andare incontro ad una nuova rivoluzione nei prossimi mesi dopo quella di nemmeno un anno fa, nella quale sarebbe coinvolto -per l’appunto- anche Luciano Spalletti. Il tecnico toscano potrebbe infatti prendervi parte sulla base di una decisione presa da lui stesso e non dal presidente De Laurentiis, che anzi ha intenzione di continuare ancora a lungo con l’ex Inter.

Come al solito, però, le cose si fanno in due, ed a quanto pare Spalletti non sarebbe intenzionato a continuare a Napoli. Perché questo? Perché il suo futuro sarebbe legato da un filo conduttore a quello del ds Giuntoli, ad un passo dal salutare al club azzurro. Nel momento in cui si consumerà questo addio, Spalletti dunque potrebbe decidere di prendere la stessa strada del dirigente italiano andando via.

Napoli, nodo Spalletti: il tecnico vuole delle garanzie

Dopo un anno del genere buttare tutto all’aria andando via subito non renderebbe giustizia all’operato di Luciano Spalletti. Per questo motivo l’idea del tecnico toscano è quella di dare priorità assoluta al Napoli, a patto che ci siano però delle garanzie.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, in caso di addio di Giuntoli Spalletti avrebbe già chiesto a De Laurentiis delle garanzie sul modo in cui verrà importato il calciomercato estivo del Napoli. Per puntare alla Champions c’è bisogno di colpi importanti, ed è per questo che qualora la rosa non venisse rinforzata il toscano potrebbe chiudere baracca ed andare via, anche perché le opzioni di certo non mancano.

Napoli: rinnovare Spalletti per convincerlo a rimanere

Per convincere Spalletti a rimanere e porre fine ad ogni voce su un suo possibile addio al Napoli, De Laurentiis starebbe lavorando al rinnovo del toscano. L’allenatore azzurro vorrebbe passare dagli attuali 2,8 milioni a 4,5, ma il patron partenopeo difficilmente si spingerà oltre i 3,5 milioni netti. Per questo motivo si potrà lavorare sulla base di qualche ricco bonus, nella speranza che un accordo possa essere raggiunto velocemente prima dell’inizio della prossima stagione.