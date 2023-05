Napoli, ecco il nuovo ds: porterà due suoi pupilli, niente da fare per il terzo

By

Cristiano Giuntoli è dato sempre più per partente, ma il Napoli avrebbe già la soluzione con due obiettivi pronti.

Ufficialmente, il campionato si chiuderà il 4 giugno. Per il Napoli, sarà anche il giorno della consegna della coppa riguardante il tricolore assegnato a chi vince la Serie A. Dal giorno successivo in poi, ognuno inizierà a lavorare al proprio futuro. Perché no, ci saranno calciatori che cercheranno spazio altrove, altri che ascolteranno tutte le proposte di ingaggio, altri che invece non abbandoneranno l’azzurro.

E poi ci sono quei due nomi che sembrano in bilico, ossia quello dell’allenatore, Luciano Spalletti e del ds, Cristiano Giuntoli. Sul primo, il Napoli ha già formalmente rinnovato con un’opzione a favore della società, ma il patron De Laurentiis dovrà comunque sedersi a colloquio. Per il secondo, le cose sono diverse. Capiamo come mai.

Napoli, nuovo ds: porta due calciatori in dote

Il fatto è che verso Spalletti, filtra un velato ottimismo, mentre di Cristiano Giuntoli si continua a pensare che lui vorrebbe una nuova sfida dopo aver portato Napoli al tricolore dopo 33 anni. E non c’è solo la Juventus, nome uscito già da tempo, ma anche alcune squadre di Premier League ci starebbero pensando. Comunque, anche Giuntoli si siederà a chiacchierare con ADL e non è detto che alla fine, non resti.

Altrimenti, lo ha detto lui stesso: “Nelle mani di De Laurentiis il Napoli è al sicuro”. Ed infatti, sembra che la società abbia già il nome giusto da portare a Castelvolturno, nel caso l’ex Carpi dovesse andar via. Si tratterebbe del ds dell’Empoli, Pietro Accardi, palermitano classe ’82. Subito una bella spesa in Toscana, qualora arrivasse proprio lui. Il Napoli ha da sempre, buoni rapporti con l’Empoli e vorrebbe portare a casa almeno due pedine, in estate.

Le porte non sono definitivamente chiuse per Guglielmo Vicario. Difficile che il numero 1 empolese venga a fare il secondo qualora non dovesse restare Gollini, ma se partisse Alex Meret, gli azzurri potrebbero puntare proprio su questo vecchio pallino. La concorrenza, sarebbe rappresentata da Juve ed Inter.

E poi c’è lui, Tommaso Baldanzi, 20 anni. Lo cerca mezza Serie A, ma qualora dovesse arrivare Accardi a Napoli, forse l’ex calciatore riuscirebbe a convincere squadra e giocatore prima di tutti quanti. Il talento toscano ha davvero sorpreso tutti al suo esordio in Serie A e quasi assoluto in prima squadra, visto che l’anno scorso in cadetteria, aveva giocato una sola volta.

C’è anche un altro calciatore che piace da tempo agli azzurri e che qualora ci dovessero essere partenze su quel fronte, potrebbe ricevere qualche telefonata. Il ventiduenne, Fabiano Parisi resterà ancora per un po’ sui taccuini della società napoletana, ma il prezzo è un po’ alto e soprattutto, non sembra che gli azzurri vogliano liberarsi di Olivera o Mario Rui. Un pensierino però, c’è sempre.