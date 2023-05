Leclerc choc, tifosi increduli: il gesto al termine del GP di Miami

Charles Leclerc ha sfogato tutta la sua frustrazione al termine del Gran Premio di Miami: il pilota monegasco non si è contenuto.

Le prime gare di questo Mondiale 2023 di Formula 1 sono state davvero un incubo per i tifosi della Ferrari. Le aspettative maturate durante l’inverno sono state totalmente disattese dalle deludenti prestazioni della SF-23. Anche nel Gran Premio di Miami dello scorso weekend la Rossa ha confermato tutti i problemi già evidenziati nelle precedenti gare. Carlos Sainz è giunto al traguardo in quinta posizione, mentre Charles Leclerc non è andato oltre il settimo posto.

L’impressione è che il Cavallino rampante si sia allontanato moltissimo dalla Red Bull rispetto alla scorsa stagione. Ma non è tutto, perché attualmente la Ferrari è inferiore anche alla Mercedes e alla Aston Martin, come emerge anche dalla classifica generale dei costruttori.

I primi timidi segnali di risveglio registrati nel Gran Premio di Azerbaigian – dove Leclerc era giunto terzo salendo per la prima volta sul podio in questa stagione – sono stati spazzati via dalla gara disputata in Florida, dove le due Rosse hanno fatto una fatica enorme e hanno mostrato inattesi peggioramenti.

La rabbia di Leclerc nel post gara: tifosi senza parole

Leclerc, nel post gara, non ha usato giri di parole per spiegare quanto la Ferrari fosse praticamente inguidabile. Ai microfoni di Sky il pilota monegasco ha detto che con le gomme medie non riusciva neppure a girare la vettura, tanto da faticare tantissimo anche per superare la Haas di Magnussen. Questa prima parte del Mondiale 2023 di Formula 1 sta provocando tanta frustrazione in Leclerc e le voci su un suo possibile addio alla Ferrari diventano ogni giorno più insistenti. Il fastidio provato dal monegasco è emerso chiaramente anche nel team radio con il muretto.

Al termine della gara di Miami, infatti, Leclerc non ha nascosto tutto il suo disappunto per la prestazione della sua Ferrari, che sembra aver fatto un grosso passo indietro rispetto a Baku. Leclerc si è rivolto a Xavi Marcos, ingegnere di pista del pilota della Ferrari, per dirgli che la sua Rossa va controllata perché ci sono dei problemi che si presentano soprattutto quando la velocità è alta.

Xavi Marcos ha recepito il messaggio e ha poi chiesto a Leclerc se gli interessava sapere le posizioni finali, come avviene di consueto. Stavolta, però, il pilota monegasco ha spiazzato completamente i tifosi, rispondendo con un secco ‘no’ alla domanda dell’ingegnere spagnolo. Un altro dettaglio che accerta la rabbia di Leclerc per questa Ferrari che proprio non riesce ad essere competitiva.