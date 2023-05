L’Euroderby si sposta sul mercato: Milan-Inter da 75 milioni

Dal campo al calciomercato il passo è molto breve: Milan e Inter si sfidano per il doppio colpo da 75 milioni.

La prima tranche dell’Euroderby di Milano è andata all’Inter, capace di decidere il match nell’arco di soli dieci minuti. Il Milan non ha retto la pressione dei nerazzurri e non è riuscito mai a mettere in pericolo la porta difesa da Onana.

La partita è stata dominata dall‘Inter fin dal principio con il centrocampo del Milan che è stato letteralmente annullato grazie al lavoro di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, tre dei migliori in campo dell’attesissimo match. In avanti hanno poi giganteggiato sia Edin Dzeko, autore della rete che ha aperto i conti, che Lautaro Martinez, bravissimo a sfuggire al duo difensivo Tomori-Kjaer.

Nel frattempo le due società di Milano cominciano a guardarsi attorno anche per il prossimo calciomercato. In particolare, due calciatori interessano a entrambi i club e per questo è facile preannunciare una grande lotta a suon di milioni.

Openda-Scalvini: derby tra Inter e Milan

Non è la prima ne l’ultima volta che le due compagini milanesi si sfidano a duello per accaparrarsi i migliori calciatori sulla piazza. Il primo calciatore che potrebbe essere conteso tra le due dirigenze è Giorgio Scalvini, uno dei più promettenti e forti difensori del calcio italiano in forza all’Atalanta. Scalvini sarebbe il nome adatto sia per il Milan, che intende svecchiare il reparto difensivo soprattutto a causa del quasi certo addio di Simon Kjaer (non più in grado di giocare ad alti livelli per tutta la stagione). L’Inter invece vorrebbe mettere le mani sul classe 2003 per sostituire alla grande il partente Milan Skriniar, da tempo promesso sposo del Paris Saint Germain. Il problema di questa operazione di mercato è la cifra fissata dalla Dea: non meno di 45 milioni di euro.

L’altro calciatore sul taccuino di Inter e Milan sarebbe l’attaccante belga Lois Openda, uno dei migliori calciatori del Lens e della Ligue 1 in generale. Sul calciatore sarebbe in vantaggio l’Inter che già dallo scorso aprile ha cominciato a guardarsi attorno in vista di una rivoluzione estiva del reparto offensivo (addio quasi certo di Correa e Lukaku destinato a tornare al Chelsea). Tuttavia, il Milan non sta a guardare e – come riferì a suo tempo Tuttosport – Massara e Maldini potrebbero tentare di mettere i bastoni tra le ruote ai cugini. Anche qui parliamo di cifre importanti: il Lens infatti per liberarsi del classe 2000 non accetterebbe cifre inferiori ai 30 milioni di euro.

In totale, quindi, le due operazioni costerebbero non poco, ovvero circa 75 milioni di euro. Una cifra enorme ma alla portata dei due club di Milano che in queste ore continuano a sognare quella finale di Champions League di Istanbul.