Addio Napoli, festa e saluti: via in tre

La rosa del Napoli che ha conquistato lo scudetto sta per sfaldarsi: tre calciatori, in estate, saluteranno la compagnia.

Le celebrazioni in città per la conquista dello scudetto proseguiranno ancora per diversi giorni. Per il Napoli, in ogni, è già arrivato il momento da mettere da parte l’euforia legata al trionfo in campionato e programmare le prossime mosse di mercato. Sono infatti diversi i componenti del club che rischiano di lasciare la compagnia a breve.

Cristiano Giuntoli, ad esempio, è nel mirino della Juventus mentre Luciano Spalletti ha chiesto precise garanzie tecniche per restare in panchina. In lista di sbarco ci sono poi numerosi calciatori della rosa a disposizione del mister originario di Certaldo. Il primo, ad esempio, è Gianluca Gaetano che in questa stagione ha faticato a ritagliarsi un proprio spazio: soltanto 9 presenze, per un totale complessivo di 128 minuti trascorsi nel rettangolo di gioco, ma comunque sufficienti per mettere a referto un assist. Spalletti lo stima molto e lo considera un elemento fondamentale per il Napoli del futuro ma non si opporrà ad una sua cessione in prestito.

Già certo, invece, l’addio di Diego Demme e Tanguy Ndombele. L’ex Lipsia, in seguito all’esplosione di Stanislav Lobotka, è scivolando indietro nelle gerarchie dell’allenatore collezionando appena 6 presenze con indosso la maglia azzurra. A gennaio, nonostante il pressing della Salernitana, è voluto rimanere per vincere lo scudetto insieme ai compagni. In estate, invece, le strade si separeranno inevitabilmente.

Napoli, in tre ai saluti

Ndombele, invece, non verrà riscattato. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe la facoltà di acquistarlo a titolo definivo versando nelle casse del Tottenham 30 milioni ma il rendimento in chiaroscuro offerto dal francese ha spinto il club a prendere la decisione di non confermarlo. Il divorzio, stando così le cose, andrà quindi in scena al termine dell’attuale stagione. Oltre a loro tre, anche altri calciatori potrebbero dire addio.

Piotr Zielinski e Hirving Lozano, infatti, sono impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono costanti ma le parti, al momento, risultano quanto mai distanti visto che il club ha messo sul piatto proposte comprendenti cifre più basse rispetto a quelle ad oggi percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5). Occhio, inoltre, a Victor Osimhen finito nel mirino del Manchester United, del Chelsea, del Newcastle, del Bayern Monaco e del PSG. La rivoluzione, a pochi giorni dalla festa per lo scudetto, è alle porte.