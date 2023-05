Tentativo choc di Giuntoli: alla pari col Napoli

La Juventus ha cominciato a riflettere sulle prossime mosse di mercato. In cantiere uno scambio alla pari con il Napoli.

La Juventus targata 2023/24 inizia a prendere forma. L’attuale secondo posto è da considerare provvisorio (la nuova penalizzazione è attesa per il 22 maggio) e non è ancora chiaro se il club potrà partecipare alle coppe europee, ma intanto le prime mosse sono state piazzate.

Il corteggiamento verso Cristiano Giuntoli, ad esempio, ha dato i frutti sperati. All’attuale direttore sportivo del Napoli è stato proposto un triennale, con il manager che chiederà ad Aurelio De Laurentiis di essere lasciato libero in modo tale da potersi trasferire a Torino.

La Vecchia Signora, in questi giorni, ha poi iniziato ad effettuare alcuni sondaggi esplorativi per alcuni calciatori militanti in Serie A. Una delle piste battute, ad esempio, conduce a Davide Frattesi intenzionato a lasciare il Sassuolo al termine della stagione e mettersi alla prova in contesti maggiormente competitivi. I contatti sono stati avviati ed il centrocampista ha fatto sapere di gradire l’idea di approdare alla corte di Massimiliano Allegri, ma strapparlo ai neroverdi (che lo valutano almeno 40 milioni) si preannuncia quanto mai complesso.

Nel mirino bianconero è poi finito Morten Hjulmand, seguito anche dalla Roma e da mezza Premier League. Per lui a gennaio si era fatto avanti il Southampton ma l’offerta da 12 milioni non si è rivelata sufficiente per strappare il “sì” del Lecce che, per lasciarlo andare, vuole circa 20 milioni. Nei radar, infine, c’è anche Teun Koopmeiners, per il quale l’Atalanta ha fin qui sparato alto (40 milioni). Ma non finisce qua perché Giuntoli valuta pure un titolare del Napoli.

Juventus, Giuntoli pensa a Zielinski

Si tratta di Piotr Zielinski. Il polacco, autore di 7 reti e 10 assist in 44 apparizioni con indosso la maglia azzurra, ha un futuro tutto da scrivere. La trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, infatti, si trova ormai da diverso tempo su un binario morto. La causa è da ricercare nel fatto che i partenopei, intenzionati ad abbassare il tetto-ingaggi, ha messo sul piatto una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal calciatore (3.5).

Le interlocuzioni proseguiranno ma non è da escludere che il divorzio vada in scena già in estate. Un’opportunità di mercato che alletta Giuntoli il quale potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Dejan Kulusevski. Lo svedese è in crisi (non segna dal 19 gennaio) e non verrà riscatto dal Tottenham. Un affare da 35 milioni in fumo che ora valuta l’idea di proporlo al Napoli in cambio proprio di Zielinski.