Hamilton di nuovo con Shakira: stavolta la foto non lascia dubbi

Questa volta la foto non dà adito a dubbi: il pluricampione di Formula 1, Lewis Hamilton, beccato di nuovo con Shakira

Dopo la burrascosa fine del suo matrimonio con l’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piquè, padre dei suoi due figli Milan e Sasha, la popstar Shakira torna a infiammare il gossip.

No, non ha pubblicato un’altra canzone, sarebbe stata la quinta, con cui lancia strali all’ex marito per replicare il successo di “Bzrp Music Sessions #53“, hit da 140 milioni di visualizzazioni, in cui canta “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio“. Chiara allusione a Clara Chia Marti, la 24enne per la quale l’ex del Barcellona, dopo una relazione rimasta clandestina per un anno, ha posto fine al suo matrimonio con la cantante colombiana.

Shakira è di nuovo sotto i riflettori dal momento che, a quanto sembra, il suo cuore è tornato a battere ma non per Tom Cruise con cui è stata intercettata nel paddock del Gran Premio di Formula Uno di Miami mandando in fibrillazione gli esperti di gossip che si sono chiesti se tra le due star sia scoccata la scintilla.

Hamilton e Shakira: beccati insieme in barca

Tuttavia, il gossip su una storia d’amore tra la popstar colombiana e il divo di Hollywood si è sgonfiato alla luce di una serie di scatti che ritraggono Shakira in compagnia di amici, tra cui Lewis Hamilton, a Miami Beach dove il sette volte iridato di Formula 1 si trovava dopo aver preso parte, al volante di una monoposto della Mercedes, al Gran Premio di Miami piazzandosi al sesto posto.

Ebbene, le foto in questione testimoniano la rilassante giornata in barca a vela dei due, con il pluriiridato che ha aiutato la cantante a salire sullo yacht. Shakira ed Hamilton, però sono sempre stati a debita distanza almeno finché il natante non è salpato. Comunque, ad alimentare il relativo gossip anche il fatto che i due sono stati beccati da soli a cena al ristorante. C’è del tenero tra il campione di Formula 1 e la popstar?

Chi può dirlo. Quel che è certo è che Shakira, dopo la fine del suo matrimonio con Piquè, è single come lo è da qualche tempo il fuoriclasse delle quattro ruote a cui negli ultimi tempi sono stati attribuiti diversi flirt. Comunque, oltre alla chiacchierata relazione con Nicole Scherzinger, il campione di Formula 1 ha frequentato Nicki Minaj, Kendall Jenner, Winnie Harlow, Rita Ora, Rihanna e la modella russa Viktoria Odintcova. Dunque, quella con Shakira è solo un’amicizia o la cantante colombiana è l’ultima delle sue celebri conquiste? Non resta che attendere gli sviluppi.