Ilary Blasi a bocca aperta, addio inaspettato in queste ore: cos’è successo

Un inatteso addio in queste ore lascia senza parole Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti. Ecco, nel dettaglio, cos’è successo

Tra i 75 mila appassionati che hanno gremito “San Siro” in occasione del match d’andata dell’Euroderby, la semifinale di Champions League tra il Milan e l’Inter, che ha visto prevalere i nerazzurri per 2-0 che quindi hanno in tasca la qualificazione alla finalissima di Istanbul, in calendario il prossimo 10 giugno, grandi ex, come Andrij Shevcenko, e vip come Melissa Satta, nota tifosa rossonera, e Matteo Berrettini.

La conduttrice televisiva e modella, ex moglie dell’ex rossonero Kevin Prince Boateng, e il campione della racchetta formano la nuova coppia d’oro dello show business prendendo il posto di quella formata dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi.

I due, Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo quasi 20 anni insieme tra fidanzamento e matrimonio, sono arrivati alle carte bollate: il divorzio, complici le difficoltà legate alla divisione del loro immenso patrimonio, non è stato ancora formalizzato. Nel frattempo i due si sono rifatti una vita accanto a nuovi partner: l’ex Pupone con Noemi Bocchi, l’ex “Letterina” con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi a bocca aperta: Alessandro Cecchi Paone ha abbandonato “L’isola dei Famosi”

Tuttavia, in queste ore un inaspettato addio mette in allarme i fan della conduttrice televisiva. Non temete, nessuna rottura tra la bellissima ex moglie di Francesco Totti e la sua nuova fiamma. Alessandro Cecchi Paone, uno dei naufraghi dell’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi” che vede al timone proprio Ilary Blasi, ha abbandonato il reality show targato Mediaset e in onda sulla rete ammiraglia del network, Canale 5. Un colpo di scena ma non un fulmine a ciel sereno alla luce dell’alterco tra il giornalista e la conduttrice Ilary Blasi.

In sintesi, a scatenare il litigio il fatto che Cecchi Paone non condividesse la scelta degli autori di separare le coppie presenti nel cast tanto da bollare il reality come “un gioco al massacro“, con l’ex moglie di Francesco Totti che gli ha risposto per le rime ricordandogli di aver già partecipato al reality qualche anno fa, quando a condurlo era Simona Ventura, e che pertanto conosce le regole del format e sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro.

Comunque, l’addio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è stato ufficializzato dalla produzione de “L’Isola dei Famosi” con un post sui social network in cui si precisa che Antolini è stato costretto a lasciare il reality per problemi di salute, ragion per la quale Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non continuare la sua avventura dando così seguito a quanto preannunciato in tempi non sospetti: “Io e Simone abbiamo iniziato come coppia e così vogliamo terminare, sono pronto a lasciare se non ci sarà”.