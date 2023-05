Costume ‘jeans’ minuscolo: Sabrina Salerno esplosiva

Sabrina Salerno strappa applausi in costume di jeans, la fisicità esplosiva della cantante e showgirl fa girare la testa

La capacità di sorprendere e di entusiasmare i fan sempre e comunque con la sua classe e la sua verve, da parte di Sabrina Salerno, sono ormai entrate nella storia. La cantante e showgirl è da sempre uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo e anno dopo anno continua a restare sulla cresta dell’onda.

Presenza scenica da sballo, classe, eleganza, sensualità esplosiva e incontenibile. Queste sono le sue armi, che abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene, fin dai tempi del suo debutto sulle scene. E’ passato tanto tempo dai ruggenti anni Ottanta, quando Sabrina si affacciava ai grandi palcoscenici. Tante cose sono cambiate, una decisamente no: il suo fascino sublime, immutato e forse anzi addirittura più spettacolare di un tempo.

Quest’anno, Sabrina ha compiuto 55 anni, ma non si direbbe affatto, come può ben testimoniare chi la segue assiduamente sui social, dove è una vera e propria celebrità. Ma anche chi ne sta ammirando le gesta in un lunghissimo tour europeo che conferma come la sua presenza sia applauditissima anche fuori dall’Italia e rappresenti una vera icona globale di femminilità.

Tra Francia, Spagna e Svizzera, Sabrina sta raccogliendo un successo di pubblico stratosferico. E naturalmente, si sta mettendo in mostra in maniera più seducente che mai. Sempre in splendida forma, Sabrina mette in scena sempre autentici capolavori. E si sta preparando, manco a dirlo, a una estate indimenticabile.

Sabrina Salerno, il costume inconsueto non cambia il risultato: lato A prorompente in primo piano, impossibile resistere

Per farlo, eccola indossare un costume decisamente inusuale, con colori e foggia di jeans. Visione suggestiva, con un dettaglio che si conferma, quello del suo fisico spaziale e con curve da sogno.

Impossibile non farsi rapire in primo piano dalla vertiginosa scollatura, come al solito uno dei punti di forza di Sabrina. Ma anche non posare lo sguardo sullo slip è piuttosto difficile. E così, i like arrivano copiosi, per non parlare dei commenti. Giocando con i fan, Sabrina chiede messaggi ‘convenzionali’ e i fan, numerosissimi (oltre un milione e 300 mila followers su Instagram) non si fanno certo pregare nell’omaggiarla a suon di frasi di adorazione. Visioni irresistibili che alzano già le temperature, l’estate social di Sabrina sarà uno spettacolo memorabile, di questo possiamo esserne già sicuri.