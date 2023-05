Leclerc-Mercedes, ultim’ora pazzesca: tifosi della Ferrari distrutti

Nel corso del quarto appuntamento stagionale di Formula 1 è arrivato il primo sussulto di Charles Leclerc, che intanto continua ad essere al centro anche di voci di mercato. L’annuncio dalla Mercedes

La Ferrari continua a fare enorme affidamento su Charles Leclerc, pilota di punta della rossa che ha però iniziato col piede completamente sbagliato la stagione 2023 di Formula 1. Solo delusioni nelle prime tre gare per il monegasco che poi nella quarta a Baku è riuscito finalmente a cambiare marcia.

Leclerc ha chiuso il Gp dell’Azerbaijan al terzo posto, collezionando quindi il primo podio stagionale davanti all’intramontabile Fernando Alonso ed alle spalle dell’inarrivabile duo Red Bull composto da Perez e Verstappen. Un primo assaggio timido per il ferrarista che è agli albori della sua quinta annata della guida della rossa. Vista la situazione attuale è facile immaginare come neanche quest’anno arriverà il titolo che tanto spera di vincere a Maranello. Il legame con la Ferrari è forte, ma intanto continuano spifferi sul suo eventuale futuro anche altrove. Nel corso del weekend di Baku, Leclerc ha ribadito tutta la sua volontà di proseguire con la scuderia italiana, con cui c’è un forte feeling, ma è inevitabile che un pilota giovane e del suo talento possa anche intrigare altre realtà.

Formula 1, Toto Wolff punta su Leclerc: spunta un annuncio sul ferrarista

Il prossimo futuro in Ferrari di Leclerc non sembra in discussione, ma il team Principal della Mercedes, Toto Wolff, è tornato a commentare i rumors di mercato relativi ad un eventuale destino del monegasco nel team tedesco.

Wolff si è sbilanciato, non mancando di elogiare il ferrarista, fermo restando che il tutto non è considerabile nel breve periodo: “Charles è un ragazzo super. Sul lungo termine, qualcuno che devi avere nel tuo radar. Ma non per il breve e medio termine. Nessuno dubita delle capacità di Charles ed è un bravo ragazzo. È impegnato al 100% con la Ferrari e noi siamo impegnati al 100% a mettere nero su bianco con Lewis”.

Attestati di stima pura da casa Mercedes per Leclerc che però è concentratissimo sul presente e sul prossimo futuro in Ferrari, fermo restando che servirà un cambio di marcia. Wolff e soci invece sono al lavoro, dal punto di vista delle priorità, sulla permanenza di Lewis Hamilton, che ha il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione, e porta l’ambiente a riflettere. A 38 anni il sette volte campione vuole essere ancora competitivo.